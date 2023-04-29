دوري روشن السعودي: كريستيانو يفتتح مسلسل أهداف النصر السعودي.. رباعية ضد الرائد

استطاع نادي النصر السعودي تحقيق فوز جديد برباعية نظيفة على نادي الرائد بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، حيث أقيمت المباراة التي جمعت بين الفريقين أمسِ الجمعة على ملعب “الأول بارك” الذي شهد تفوق النصر على ضيفه بالرياض، وجاء ذلك في نهاية الجولة الرابعة والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي حيث كان يقود تحكيم المباراة محمد الهويش.

أحرز النجم كريستيانو رونالدو قائد الفريق الهدف الأول للنصر السعودي بضربة رأسية مميزة بعد تلقيه تمريرة عرضية من اللاعب سلطان الغنام وذلك في الدقيقة الرابعة مع بداية الشوط الأول من المباراة مما أشعل الأجواء الحماسية بين الفريقين، وقد انتهى الشوط الأول دون رد لهدف النصر من الفريق المنافس.

بينما أحرز اللاعب عبدالرحمن غريب الهدف الثاني لفريق النصر ليعزز النتيجة لمصلحة فريقه في الدقيقة 55 من الشوط الثاني للمباراة.

ومع اقتراب نهاية المباراة وفي الدقيقة 90 قام اللاعب محمد مران بتسجيل هدف النصر الثالث بعد توجيه زميله”ماشاريبوف” عرضية لمران استطاع استغلالها في تسجيل الهدف.

وفي الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع الذي احتسبه حكم المباراة قام اللاعب عبد المجيد الصليهم بإحراز الهدف الرابع للنصر السعودي مختتما المباراة.

وهكذا استطاع نادي النصر مواصلة انتصاراته وتقدمه ليحصل على صدارة دوري روشن السعودي وإشعال حماس الجماهير للحصول على اللقب، حيث أصبح رصيد النصر في الوقت الحالي 56 نقطة محتلا بذلك المركز الثاني في ترتيب الدوري بعد نادي الاتحاد السعودي الذي لا يزال متصدرا في المقدمة بحصوله على 59 نقطة.

والجدير بالذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استطاع قيادة فريقه للفوز على نادي العدالة يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري، حيث فاز النصر بنتيجة 5/0 بالمباراة التي أقيمت بمدينة الأحساء على ملعب” مدينة الأمير عبد الله”.

وكان كريستيانو قد استطاع إحراز هدفين من بين خمس أهداف لمصلحة فريقه في المباراة في الدقيقة 40 ثم في الدقيقة 66 ووصل النصر بتلك النتيجة للنقطة 52، وبذلك سجل كريستيانو 11 هدف في 9 مباريات بالإضافة لهدف اللقاء الأخير مع نادي الرائد.

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