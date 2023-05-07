دوري روشن الجولة 26.. موعد مباراة العدالة والوحدة ورابط حجز تذاكر المباراة

يستضيف ملعب الأمير عبدالله بن جلوي مباراة قوية سوف تجمع بين فريقي العدالة والوحدة، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي. في السطور التالية سوف نتعرف على رابط حجز تذاكر المباراة والموعد.

موعد مباراة العدالة والوحدة

تقام المباراة يوم الإثنين الموافق 8 مايو الجاري، في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتوقيت القاهرة على أرض مدينة الأحساء.

ترتيب الفريقين في جدول دوري روشن

يدخل فريق العدالة المباراة وهو في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن خاض 25 مباراة وحصد 21 نقطة.

وعلى جانب آخر يحتل فريق الوحدة السعودي المركز 13 في جدول الترتيب، بعد أن لعب 25 مباراة وحصد 23 نقطة.

⚪️ NEXT𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯🔴 🗓 | الإثنين 8 مايو 2023

👕 | العدالة ✖ #الوحدة

🏆 | #دوري_روشن | @SPL

🏟️ | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي

⏰ | 7:00 مساءً

🔴 | بالتوفيق لـ " فرسان مكة " pic.twitter.com/uzK2Sd92JQ — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) May 5, 2023

رابط حجز تذاكر المباراة

يمكن حجز التذاكر بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للحجز وهو موقع تكت مكس.

بعد الذهاب إلى الموقع قم بالنقر على احجز الآن. في الخطوة التالية قم بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور. وبعد ذلك عليك تحديد عدد التذاكر وأماكن المقاعد. وأخيرا قم بتفعيل شراء التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

ويرجى العلم أن أسعار تذاكر مباراة العدالة ضد الوحدة تبدأ من 10 ريال سعودي وحتى 100 ريال.