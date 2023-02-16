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“دوري ابطال افريقيا”.. موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني والقنوات الناقلة

نهلة المصري

كثف الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني البرتغالي فيريرا، التدريبات استعداد للمواجهة المرتقبة ضد فريق المريخ السوداني، وذلك عقب تحقيق الفريق انتصاره على فريق نادي سموحة بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت يوم الاثنين الماضي بستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني
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مباراة الزمالك والمريخ السوداني

يستعد الزمالك لمواجهة نادي المريخ السوداني، في مباراة مقرر لها أن تكون في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الجمعة المقبل، وذلك إلى أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

حيث أن فريق نادي المريخ السوداني، لا يمكنه خوض مبارياته على ملعبه بالسودان، وذلك بسبب عدم جاهزية الملعب لاستقبال المباريات الفترة القادمة.

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القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني

وستقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والمريخ السوداني، حيث أنها تعتبر الناقلة الحصرية لمباريات دوري أبطال أفريقيا، ومباريات بطولة الكونفدرالية أيضا.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني
موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني

ما هي مواعيد مباريات الزمالك المقبلة ؟

  • الجمعة 17 فبراير 2023، سيواجه الزمالك المريخ السوداني في أبطال أفريقيا.
  • الاثنين 20 فبراير 2023، يستضيف الزمالك سيراميكا في الدوري المصري.
  •  السبت 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.
  •  الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.
  •  الثلاثاء 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي فى أبطال أفريقيا.

مشوار الزمالك في البطولة الأفريقية

يدخل فريق نادي الزمالك البطولة الأفريقية وهو عينه على البطولة السادسة في تاريخه، حيث أنها بطولة غائبة عن النادي منذ عام ٢٠٠٢م، ويسعى لتحقيق اولى انتصاراته على فريق نادي المريخ السوداني.

ويذكر أنه المالكي قد قابل فريق شباب بلوزداد الجزائري في المباراة الأولى ببطولة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بهزيمته بنتيجة هدف نظيف، وسجل الهدف الوحيد بالمباراة التي أقيمت بستاد القاهرة، اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا من ضربة جزاء بالدقيقة ٥٧ من عمر المباراة.

الأندية المصرية في البطولات الأفريقية ٢٠٢٣

ويشارك كلا من فريق النادي الاهلي والزمالك ببطولة دوري ابطال افريقيا، وكلا من بيراميدز وفيوتشر ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويذكر أن الزمالك قد توج ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٢، ولكنه ودع بطولة كأس مصر في نفس الموسم بعد الهزيمة من بيراميدز بركلات الترجيح.

ليأتي الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة دوري ابطال افريقيا، والتي تتضمن كلا من نادي الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني، ويأمل جماهير نادي الزمالك في تخطى عقبة مباراة المريخ السوداني يوم الغد، ومواصلة المشوار الافريقي بالانتصار والصعود للأدوار النهائية.

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نهلة المصري

نهلة المصري خريجة كلية آداب جامعة عين شمس، اعمل في مجال الترجمة بخبرة تصل إلى خمسة سنوات، بجانب حبي للكتابة والقراءة، اجيد الكتابة في مختلف المجالات.

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