دوري أبطال أوروبا: موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، القنوات الناقلة ومعلق المباراة

يحل فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً على نظيره وغريمه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن جولة الإياب من مباريات الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة اللقاء مثقل الكاهل وطامحاً للتأهل للدور المقبل من البطولة، وكان البرسا قد هزم بنتيجة ثقيلة بلغت أربعة أهداف مقابل هدف في ملعبه ذهاباً، ويحتاج برشلونة للفوز بفارق أربعة أهداف للتأهل للدور المقبل من البطولة.

ويلعب برشلونة ضد باريس سان جيرمان اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في ملعب حديقة الأمراء معقل باريس، وتذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة بي إن سبورت premium 1 و beIN sports 4K، ويتولى جواد بدة التعليق على أحداث المباراة.