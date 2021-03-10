دوري أبطال أوروبا: موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، القنوات الناقلة ومعلق المباراة

بواسطة أحمد الفاضل

يحل فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً على نظيره وغريمه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن جولة الإياب من مباريات الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا: موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، القنوات الناقلة ومعلق المباراة 2 10/3/2021 - 6:25 م

ويدخل برشلونة اللقاء مثقل الكاهل وطامحاً للتأهل للدور المقبل من البطولة، وكان البرسا قد هزم بنتيجة ثقيلة بلغت أربعة أهداف مقابل هدف في ملعبه ذهاباً، ويحتاج برشلونة للفوز بفارق أربعة أهداف للتأهل للدور المقبل من البطولة.

دوري أبطال أوروبا: موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، القنوات الناقلة ومعلق المباراة 1 10/3/2021 - 6:25 م

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ويلعب برشلونة ضد باريس سان جيرمان اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في ملعب حديقة الأمراء معقل باريس، وتذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة بي إن سبورت premium 1 و beIN sports 4K، ويتولى جواد بدة التعليق على أحداث المباراة.

موعد المباراة: 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة.
القنوات الناقلة: beIN sports premium 1، beIN sports 4K
معلق المباراة: جواد بدة.
الملعب: حديقة الأُمراء.
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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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