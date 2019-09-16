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دوري أبطال أوروبا | موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند والقناة الناقلة للمباراة وترتيب المجموعات الـ 8

بواسطة mai saleh 3 0
موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

يتابع الملايين من محبي وعشاق كرة القدم دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ويتابعون مبارياته من دور المجموعات المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن المجموعة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا تشتمل على كل من إنتر ميلان، وبروسيا دورتموند، وبرشلونة، وسلافيا براج، ومن المقرر أن يواجه الفريق البرشلوني فريق بروسيا دورتموند في يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 ضمن فعاليات الموسم، نتابع معكم للتعرف على موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

زادت كمية البحث عن موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في الآونة الأخيرة، ولهذا نتابع معكم للتعرف على الموعد النهائي للمباراة، حيث تتم فعاليات المباراة في يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 ضمن الجولة الاولى من دوري أبطال أوروبا، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تتم المباراة على أرض ملعب سيجنال إيدونا بارك.



القنوات الناقلة للمباراة

تعرض قناة بي ان سبورت Bein sport فعاليات المباراة حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر القناة والاستمتاع بالبث المباشر بدون تقطيع وبجودة عالية، ويمكن بسهولة ضبط القناة على أجهزة الاستقبال وضبط التردد عبر التردد التالي.

القمرالتردد والاستقطابمعدل الترميز
النايل سات12245 عمودي27500

مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2019



المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1كلوب بروج00000000
2جلطة سراي00000000
3باريس سان جيرمان00000000
4ريال مدريد00000000
المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1بايرن ميونخ00000000
2النجم الأحمر00000000
3أوليمبياكوس00000000
4توتنهام00000000
المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أتالانتا00000000
2دينامو زغرب00000000
3مانشستر سيتي00000000
4شاختار00000000
المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1أتلتيكو مدريد00000000
2بايرن ليفركوزن00000000
3يوفنتوس00000000
4لوكوموتيف موسكو00000000
المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1جينك00000000
2ليفربول00000000
3نابولي00000000
4ريد بول سالزبورج00000000
المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1برشلونة00000000
2بوروسيا دورتموند00000000
3الإنتر00000000
4سلافيا براج00000000
المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1بنفيكا00000000
2أولمبيك ليون00000000
3ار بي ليبزيج00000000
4زينيت00000000
المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1أياكس00000000
2تشيلسي00000000
3ليل00000000
4فالنسيا00000000


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