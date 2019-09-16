دوري أبطال أوروبا | موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند والقناة الناقلة للمباراة وترتيب المجموعات الـ 8

يتابع الملايين من محبي وعشاق كرة القدم دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ويتابعون مبارياته من دور المجموعات المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن المجموعة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا تشتمل على كل من إنتر ميلان، وبروسيا دورتموند، وبرشلونة، وسلافيا براج، ومن المقرر أن يواجه الفريق البرشلوني فريق بروسيا دورتموند في يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 ضمن فعاليات الموسم، نتابع معكم للتعرف على موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.







موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

زادت كمية البحث عن موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في الآونة الأخيرة، ولهذا نتابع معكم للتعرف على الموعد النهائي للمباراة، حيث تتم فعاليات المباراة في يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 ضمن الجولة الاولى من دوري أبطال أوروبا، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تتم المباراة على أرض ملعب سيجنال إيدونا بارك.







القنوات الناقلة للمباراة

تعرض قناة بي ان سبورت Bein sport فعاليات المباراة حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر القناة والاستمتاع بالبث المباشر بدون تقطيع وبجودة عالية، ويمكن بسهولة ضبط القناة على أجهزة الاستقبال وضبط التردد عبر التردد التالي.

القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز النايل سات 12245 عمودي 27500

مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2019







المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جلطة سراي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النجم الأحمر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوليمبياكوس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 دينامو زغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بايرن ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 3 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لوكوموتيف موسكو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جينك 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 3 نابولي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ريد بول سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الإنتر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سلافيا براج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أولمبيك ليون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ار بي ليبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 زينيت 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أياكس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ليل 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فالنسيا 0 0 0 0 0 0 0 0