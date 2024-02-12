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دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2024-2023

محمد فريد عبد العزيز

بعد غياب لعده أشهر تعود من جديد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهات الدور ثمن النهائي من نسخة 2024-2023 للبطولة.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

ستنطلق مباريات الذهاب لدور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير من خلال مباراتين:

  • مانشستر سيتي ضد كوبنهاغن الساعة 10 بتوقيت مصر.
  • ريال مدريد ضد لايبزيج في تمام الساعة 10 مساء.

وستقام مباراتين في يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري:

  • باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد الساعة 10 مساء.
  • بايرن ميونيخ ضد لايبزيج في الساعة 10 مساء.

وفي يوم 20 فبراير ستقام مباراتين أيضا:

  • إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في الساعة العاشرة مساء.
  • بروسيا دورتموند ضد ايندهوفن في الساعة العاشرة مساء.

مباريات يوم 21 فبراير:

  • أرسنال ضد بورتو في تمام الساعة العاشرة مساء.
  • برشلونة ضد نابولي في الساعة العاشرة مساء.

وسيتم إقامة مباريات العودة في هذا الدور من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال شهر مارس المقبل.

 


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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.


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