دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2024-2023

بعد غياب لعده أشهر تعود من جديد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهات الدور ثمن النهائي من نسخة 2024-2023 للبطولة.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

ستنطلق مباريات الذهاب لدور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير من خلال مباراتين:

مانشستر سيتي ضد كوبنهاغن الساعة 10 بتوقيت مصر.

ريال مدريد ضد لايبزيج في تمام الساعة 10 مساء.

وستقام مباراتين في يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري:

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد الساعة 10 مساء.

بايرن ميونيخ ضد لايبزيج في الساعة 10 مساء.

وفي يوم 20 فبراير ستقام مباراتين أيضا:

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في الساعة العاشرة مساء.

بروسيا دورتموند ضد ايندهوفن في الساعة العاشرة مساء.

مباريات يوم 21 فبراير:

أرسنال ضد بورتو في تمام الساعة العاشرة مساء.

برشلونة ضد نابولي في الساعة العاشرة مساء.

وسيتم إقامة مباريات العودة في هذا الدور من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال شهر مارس المقبل.