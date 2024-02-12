دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2024-2023
بعد غياب لعده أشهر تعود من جديد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهات الدور ثمن النهائي من نسخة 2024-2023 للبطولة.
موعد مباريات دوري أبطال أوروبا
ستنطلق مباريات الذهاب لدور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير من خلال مباراتين:
- مانشستر سيتي ضد كوبنهاغن الساعة 10 بتوقيت مصر.
- ريال مدريد ضد لايبزيج في تمام الساعة 10 مساء.
وستقام مباراتين في يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري:
- باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد الساعة 10 مساء.
- بايرن ميونيخ ضد لايبزيج في الساعة 10 مساء.
وفي يوم 20 فبراير ستقام مباراتين أيضا:
- إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في الساعة العاشرة مساء.
- بروسيا دورتموند ضد ايندهوفن في الساعة العاشرة مساء.
مباريات يوم 21 فبراير:
- أرسنال ضد بورتو في تمام الساعة العاشرة مساء.
- برشلونة ضد نابولي في الساعة العاشرة مساء.
وسيتم إقامة مباريات العودة في هذا الدور من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال شهر مارس المقبل.
📍 Wembley Stadium
Who's winning it? 🏆#UCL pic.twitter.com/DwS1o9p20s
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 12, 2024