دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز وبيراميدز يقع في فخ الهزيمة

انتهت منذ لحظات منافسات اليوم الثاني من مباريات دوري أبطال أفريقيا بمرحلة المجموعات في جولتها الثانية؛ حيث تعرض نادي صن داونز الجنوب إفريقي للهزيمة بهدف نظيف على يد نظيره مازيمبي الكونغولي، وساد التعادل السلبي بين سيمبا التنزاني وجوانينج جالاكسي البوتسواني، وتعادل الأهلي المصري مع يانج أفريكانز التنزاني، وهُزم بيراميدز بهدفين نظيفين من نواذيبو الموريتاني.

ملخص مباراة الأهلي ويانج أفريكانز‌

حل النادي الأهلي المصري ضيفًا على نظيره التنزاني يانج أفريكانز على استاد بنجامين مكابا بالعاصمة دار السلام، وشهدت المباراة ضغط متقدم وقوي من الفريق التنزاني في معظم أحداث شوط اللقاء الأول، ومع انطلاق شوط المباراة الثاني استعاد الأهلي توازنه مرة أخرى بعد التبديلات التي أجراها السويسري مارسيل كولر، إلى أن سجل بيرسي تاو الهدف الأول للأهلي نتيجة خطأ من دفاع يانج أفريكانز في الدقيقة 86.

خطأ كارثي من دفاع يانغ أفريكانز يستغلها بيرسي تاو بنجاح محرزاً الهدف الأول#دوري_أبطال_إفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/FwOl8Gbjml — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2، 2023

لم ينتظر الفريق التنزاني سوى أربع دقائق فقط لتعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل بالدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع، وحاول الأهلي التقدم مرة أخرى بانفراد عن طريق طاهر محمد طاهر ولكن لم يتمكن من تسديدها بشكل جيد، واستمر الضغط من يانج أفريكانز في اللحظات الأخيرة من المباراة من أجل الفوز ولكن دون جدوى إلى أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

نتيجة مباراة بيراميدز ونواذيبو

على الجانب الآخر تلقى فريق بيراميدز هدف مباغت في اللحظات الأولى من الشوط الأول للمباراة التي أُقيمت على ملعب شيخة ولد بيديا بموريتانيا، بعد أن أحرزه اللاعب “سيدي بونا” في الدقيقة الرابعة، وفي مطلع الشوط الثاني حصل لاعب نواذيبو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 48 بعد التدخل القوي على اللاعب ماييلي، واستمر الضغط من بيراميدز من أجل التعادل ولكن دون جدوى، إلى أن تلقى الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من هجمة مرتدة في مباراة درامية انتهت بفوز نواذيبو بهدفين نظيفين.

بتلك النتائج احتفظ النادي الأهلي بصدارة المجموعة (د) برصيد 4 نقاط، وجاء بالمركز الثاني فريق بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب بثلاث نقاط، وتزيل فريق يانج أفريكانز ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، وعلى الجانب الآخر اشتعلت المجموعة الأولى بعد هزيمة بيراميدز حيث احتل مازيمبي المركز الثاني بثلاث نقاط متساويًا مع صن داونز المتصدر والمتفوق في فارق الأهداف، ويأتي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب نواذيبو وبيراميدز بثلاث نقاط أيضًا.