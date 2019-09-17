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دوري أبطال آسيا 2019.. جدول قبل النهائي “دور الأربعة” – موعد مبارة الهلال والسد القادمة

بواسطة محمد عطا الله 0
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ننشر جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 “دور الأربعة” من تلك البطولة الأقوى على مستوى الأندية في القارة الصفراء، كما ننشر موعد مباراة الهلال والسد القادمة الذهاب والعودة، وهي أحدى مواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة آسيا، وبخصوص أندية شرق آسيا تأهل نادي اوراوا ريد دياموند الياباني إلى قبل نهائي آسيا على حساب شنغهاي الصيني، وينتظر اوراوا الفائز من مقابلة كاشيما الياباني وجوانزو الصيني، السد يستضيف الهلال في مباراة الذهاب، بينما يستضيف الهلال نادي السد في مباراة العودة، جدول قبل نهائي البطولة من الرابط التالي:
جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019
من تتوقع أن يتأهل لنهائي آسيا الهلال أم السد؟.



محمد عطا الله

    محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا
    بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم
    من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.



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