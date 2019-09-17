دوري أبطال آسيا 2019.. جدول قبل النهائي “دور الأربعة” – موعد مبارة الهلال والسد القادمة

ننشر جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 “دور الأربعة” من تلك البطولة الأقوى على مستوى الأندية في القارة الصفراء، كما ننشر موعد مباراة الهلال والسد القادمة الذهاب والعودة، وهي أحدى مواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة آسيا، وبخصوص أندية شرق آسيا تأهل نادي اوراوا ريد دياموند الياباني إلى قبل نهائي آسيا على حساب شنغهاي الصيني، وينتظر اوراوا الفائز من مقابلة كاشيما الياباني وجوانزو الصيني، السد يستضيف الهلال في مباراة الذهاب، بينما يستضيف الهلال نادي السد في مباراة العودة، جدول قبل نهائي البطولة من الرابط التالي:

جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019

من تتوقع أن يتأهل لنهائي آسيا الهلال أم السد؟.





