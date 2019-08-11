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دوري أبطال آسيا 2019.. الأندية المتأهلة لدور 8 – ربع النهائي

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث
دوري أبطال آسيا 2019.. الأندية المتأهلة لدور 8 – ربع النهائي

من هي الأندية المتأهلة لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 هو السؤال الذي يشغل تفكير كل جماهير كل جماهير كرة القدم العربية والآسيوية الان، حيث نرصد ونتابع معكم أسماء الأندية الصاعدة لربع نهائي آسيا 2019 لهذا العام، ومثل النسخ الماضية، تتقابل أندية شرق قارة آسيا معا، وتتقابل أندية غرب آسيا معا، وفي المباراة النهائية يلتقي بطل الغرب مع بطل الشرق، هذا وتبحث الأندية العربية في تلك النسخة الحالية عن حسم لقب بطولة آسيا هذا العام، بعد فوز أندية الشرق بالنسخ الماضية.

الأندية المتأهلة لدور 8 من بطولة غرب آسيا 2019 – ربع النهائي

بالنسبة لأندية الشرق تحددت بالفعل أسماء الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، حيث تأهل من الصين نادي شنغهاي ونادي جوانزو ايفر جراند، ومن اليابان تأهل اوراوا ريد دياموندز وكاشيما انتلرز، سيلتقي في دور الثمانية شنغهاي مع اوراوا فيما يواجه جوانجزو نادي كاشيما انتلرز، هذا وتتحدد خلال الساعات القليلة القادمة أسماء باقي الأندية.

الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال آسيا 2019
شنغهاي الصينيكاشيما الياباني
اوراوا اليابانيجوانجزو الصيني

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عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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