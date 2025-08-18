«دموع صلاح».. مشهد إنساني يهز جماهير إنجلترا

خطف النجم المصرى محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، قلوب جماهير كرة القدم فى إنجلترا، بعدما لم يتمالك دموعه عقب مواجهة فريقه أمام بورنموث فى افتتاح الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى الممتاز.

فبينما اعتاد عشاق “الريدز” على رؤية صلاح يحتفل بأهدافه وأرقامه التاريخية، جاءت دموعه هذه المرة لتضفى بُعدًا إنسانيًا استثنائيًا، إذ تأثر بشدة بمشهد تكريم زميله الراحل دييجو جوتا، الذى فقد حياته مع شقيقه أندريه سيلفا فى حادث سير مأساوى.

ملعب “أنفيلد” شهد لحظات صمت مهيبة قبل صافرة البداية، حيث ارتدى اللاعبون الشارات السوداء ورفعت المدرجات لافتات تحمل أرقام قمصان الثنائى «DJ20» و«AS30»، فى لفتة وداع مؤثرة تركت أثرًا عميقًا على الجماهير واللاعبين، وكان صلاح أبرز من تجلى عليه هذا الموقف بعد اللقاء، ليذرف دموعًا وصفتها صحيفة “ذا جارديان” بأنها “دموع قائد حقيقى”.

الصحافة البريطانية والعالمية خصصت عناوينها لصلاح، ليس فقط بسبب هدفه الحاسم وتحطيمه لأرقام قياسية جديدة، بل أيضًا لأن لحظة بكائه أكدت أنه يجمع بين الروح التنافسية والجانب الإنسانى الصادق. صحيفة “ذا جارديان” وصفت المشهد بأنه “توليفة نادرة بين الدراما الرياضية والعاطفة”، فيما اعتبرت “تاك سبورت” أن النجم المصرى لا يعرف الإخفاق أبدًا فى المباريات الافتتاحية. أما “سبورتس مول” فأشارت إلى سجله المذهل أمام بورنموث، مؤكدة أن أرقامه “مرعبة”.

وبعيدًا عن المشاعر، واصل صلاح تحطيم الأرقام، بعدما أصبح أول لاعب فى تاريخ البريميرليج يسجل فى عشر افتتاحيات متتالية، منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017. كما رفع رصيده من الأهداف الافتتاحية إلى 10، وهو الأعلى على الإطلاق فى تاريخ البطولة، بجانب وصوله إلى هدفه رقم 106 مع “الريدز” على ملعب أنفيلد فى الدورى، ليقترب من أرقام أساطير مثل هنرى وأجويرو. ومع هدفه الأخير، عزز رصيده الإجمالى مع ليفربول إلى 245 هدفًا فى مختلف البطولات، ليواصل مطاردة أساطير النادى روجر هانت وإيان راش.

وبذلك، لم يكن صلاح مجرد هداف معتاد على تحطيم الأرقام، بل كان عنوانًا لمشهد إنسانى استثنائى هز القلوب قبل أن يكتب اسمه مجددًا فى سجلات التاريخ.