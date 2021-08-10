دموع التماسيح في برشلونة تتحول الى ابتسامة في مدينة الأنوار، ميسي يبادر الجماهير بابتسامة مثيرة للجدل في باريس

تداول الكثير من متابعي تحديثات انتقال النجم ليونيل ميسي من برشلونة الى باريس سان جيرمان العديد من الصور والفيديوهات الساخرة التي تناولت قضية انتقال ميسي الى باريس سان جيرمان بشكل كوميدي ساخر لا يخلو من الاستغراب من تلك الخطوة التي أقدم عليها البرغوث، وتناول العديد م الناس فيديوهات و”ميمز” ساخرة تتحدث عما حدث اليوم فور وصول البرغوث الى العاصمة الفرنسية باريس.

دموع ميسي في برشلونة تتحول الى ابتسامة في مدينة النور:

لم يكن التوتر الذي ظهر جلياً في وجه ليو ميسي وهو في طائرته الخاصة المتجهة لباريس محض صدفة، وكان ميسي قد ظهر في إحدى الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي برفقة زوجته أنتونيلا وهو متوتر قليلاً على ما يبدو بسبب الخطوة التي هو بصدد القيام بها، وفي أقل من 48 ساعة زمن كانت تلك الدموع التي ودع بها ميسي محبيه في برشلونة قد تحولت لابتسامة جميلة بادر بها البرغوث محبيه الجُدد في باريس سان جيرمان، وبادر ميسي فور وصوله الى باريس الجماهير بابتسامة تؤذن بقدوم العهد الجديد للنادي الفرنسي، وتجمهر آلاف الناس اليوم في ساحات انتظار مطار “لو بورجيه” المخصص لاستقبال كبار الشخصيات القادمة لمدينة باريس.

واستقبلت الجماهير الفرنسية ميسي الذي ظهر للحشود مرتدياً قميصاً أبيض اللون عليه عبارة باريس، وعلق الكثير من الناس ساخرين على الدموع التي ذرفها ميسي لأجل برشلونة في اسبانيا قبيل مغادرته، وتقول أنباء أن ميسي اجتاز الفحوصات الطبية تمهيداً لتقديمة رسمياً الى مشجع نادي باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يحمل ميسي القميص رقم 30 في باريس سان جيرمان وذلك بعدما رفض الأخير ارتداء القميص رقم 10 الذي يحمله نيمار احتراماً وتقديراً له.

وقالت مصادر مقربة من حديقة الأمراء أن نادي باريس سان جيرمان سيمنح ميسي راتباً سنوياً يقدر بـ 40 مليون يورو، وسيستمر العقد الذي وقعه ميسي مع برشلونة لموسمين قابلين للتجديد موسم واحِد وذلك بعد أن عجز نادي برشلونة عن سداد الراتب المرتفع للنجم ليونيل ميسي.