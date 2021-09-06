دعوى قضائية عاجلة لإقالة حسام البدري من تدريب المنتخب المصري

تقدم اليوم محمد حامد سالم المحامي، بدعوى قضائية بصفة مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإقالة الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري من منصبة، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في رده جميع المبالغ التي تقاضاها البدري تحت أي مسمى منذ تعينية مدير فني للمنتخب المصري.

دعوى قضائية لإقالة حسام البدري

وطالب مقدم الدعوى بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة حسام البدري، وذلك لتدارك ما يمكن أن يتسبب فيه من كارثة كروية بخروج المنتخب الوطني من تصفيات كأس العالم 2022، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في إحباط لملايين المصريين نظرا لما تتمتع به اللعبة من شعبية كبيرة.

أداء متواضع وغضب جماهيري

جدير بالذكر أنه بعد خوض المنتخب المصري جولتين في مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، كانت الجولة الأولى في مباراة الفريق مع نظيرة الأنجولي قد انتهت بهدف سجله محمد مجدي قفشة في الدقيقة الرابعة من ضربه جزاء وسط أداء متواضع من الفريق خاصة وان المباراة كانت تُلعب على الأراضي المصرية.

ثم جاءت مباراة الجابون والتي تعادل فيها المنتخب المصري في الدقيقة الأخيرة من المباراة بهدف أحرزه مصطفى محمد، وظهر خلالها المنتخب المصري الذي لعب بمعظم نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في مستوى لم يرضي الجماهير.