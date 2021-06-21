دعواتكم لعماد متعب.. اللاعب يسافر بصورة عاجلة إلى أوروبا للعلاج وغموض حول مرضه

قرر عماد متعب نجم الأهلي السابق السفر إلى أوروبا بصورة عاجلة من أجل تلقي العلاج بسبب تعرضه لوعكة صحية أثرت عليه في الفترة الأخيرة.

وطالب عدد من المقربين من عماد متعب الدعاء له من أجل تجاوز المرض الذي يعانيه الفترة الأخيرة لاسيما أنه تأخر عن السفر بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولم تتضح الصورة بشأن المرض الذي يعانيه متعب حيث رفض اللاعب الحديث عن حالته الصحية في العلن معتبرا أن ذلك يعد من قبيل الأمور الشخصية التي لا يجب تناولها في وسائل الإعلام.

كما يبدو غامضا ما إذا كان مرضه له علاقة بفيروس كورونا الذي أصيب به من عدمه لاسيما أن اللاعب غاب عن الاستوديو التحليلي الذي يجري بثه على قناة أون تايم سبورت منذ فترة.

وكانت مصادر مقربة من اللاعب قد كشفت عن ان الأطباء اشتبهوا في وجود جلطة في المخ فيما أشار البعض إلى إصابته باخفاض في ضغط الدم.

ويلقب متعب بالكثير من الألقاب منها متعب الحراس وصاحب الأهداف القاتلة نظرا لقدرته على هز الشباك في اللحظات الأخيرة ومنح الألقاب والنقاط للمارد الأحمر.

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وشارك متعب في الكثير من المباريات سواء مع الأهلي أو منتخب مصر كما احترف في نادي اتحاد جدة السعودي وأيضا أندرلخت البلجيكي وهو متزوج من يارا نعوم ملكة جمال مصر سابقا ولديه أطفال.

وتمنى جمهور الأهلي الشفاء لمتعب في الفترة المقبلة وعودته إلى أرض الوطن من أجل استكمال عمله في مجموعة قنوات أون تايم سبورت كذلك فإن اللاعب تلقى عرضا بشأن إمكانية إدارته لنادي بيراميدز خلفا لممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي حاليا ولكن اللاعب يبدو أنه رفض فكرة أن يدخل في عداء مع المارد الأحمر والذي يرى أن الكيان الجديد يحارب المارد الأحمر.

ويتمنى موقع نجوم مصرية الشفاء العاجل لنجم منتخب مصر والنادي الأهلي.