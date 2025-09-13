دراسة ترشح أبطال الدوريات الكبرى وعدد من الدرويات الأخرى.. تفاصيل

قام المرصد الدولي لكرة القدم (CIES) بالكشف عن دراسة إحصائية شاملة تتنبأ بأبطال 29 بطولة دوري حول العالم خلال الموسم الجاري، بالاعتماد على نموذج يجمع بين عوامل رياضية واقتصادية وديموغرافية.

تحليل بيانات متقدمة

وقال المركز السويسري أن النموذج يقوم على تحليل بيانات متقدمة، تتضمن توقعات التمريرات في مناطق الخصم، والاستثمارات المالية في صفقات اللاعبين، إضافة لتقييم دقائق المشاركة خلال الموسم الماضي ومستوى المنافسات التي خاضها اللاعبون.

ووفقًا للنتائج، تصدر باريس سان جيرمان التوقعات للاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي بنسبة فوز بلغت 73%، متقدمًا على موناكو (7.7%) وأولمبيك مارسيليا (5.9%)، فيما حل ليل (3.7%)، ليون (2.3%) وستراسبورغ (2.1%) في المراتب التالية.

كما أكد التقرير استمرار هيمنة بايرن ميونخ على لقب “البوندسليجا” بنسبة (61.4%)، متفوقًا على بوروسيا دورتموند (8.8%) وباير ليفركوزن (8.3%).

وفيما يخص الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد رشحت التوقعات كفة ليفربول بنسبة (28.9%) أمام أرسنال (18.8%) وتشيلسي (16.2%) ومانشستر سيتي (14.4%).

كما رشحت الدراسة إنتر ميلان بنسبة (25.6%) الأوفر حظًا للفوز بالدوري الإيطالي، ويأتي بعد ذلك يوفنتوس (18.2%) ونابولي (17.4%)، بينما جاء روما (13.3%) وميلان (11.3%) خلفهم. أما في إسبانيا، فقد تصدر ريال مدريد القائمة بنسبة (40.6%) أمام برشلونة (29.6%) وأتلتيكو مدريد (22.1%).

دوريات أخرى

كما تضمنت الدراسة أيضًا دوريات أخرى، حيث جاءت التوقعات كالآتي:

النصر السعودي (33.2%) في الدوري السعودي.

شباب الأهلي الإماراتي (23.5%) في الدوري الإماراتي.

الدحيل القطري (39.3%) في الدوري القطري.

جالاتا سراي التركي (55.3%) في الدوري التركي.

شاختيار دونيتسك الأوكراني (59.6%).

ريد ستار بلجراد الصربي صاحب النسبة الأعلى (76.2%).