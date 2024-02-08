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دخول المصارع أندرتيكر في المباراة النهائية لكأس موسم الرياض 2024 بين الهلال والنصر

محمد فريد عبد العزيز

تواجد المصارع الأمريكي الكبير أندرتيكر في مباراة اليوم بين الهلال والنصر في إطار نهائي بطولة كأس موسم الرياض 2024 وكان دخول أندرتيكر قبل انطلاق فعاليات المباراة من أجل تقديم كأس البطولة.

وحازت لقطة دخول المصارع اندرتيكر على إعجاب الجمهور الحاضر في ملعب المباراة وأيضاً نالت إعجاب متابعين المباراة حول العالم.

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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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