دبابة بشرية.. ميتروفيتش صفقة الموسم لـ الهلال السعودي (تقرير بالفيديو)

يواصل المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش تقديم عروض مميزة مع الهلال السعودي، مما يجعله أحد أهم صفقات الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

واستطاع ميتروفيتش قيادة الهلال للفوز على التعاون السعودي بهدفين نظيفين، في المباراة التي لُعبت بالأمس، والتي شهدها ملعب الملك فهد الدولي.

ميتروفيتش.. صفقة الموسم للهلال

نجح الصربي ألكساندر ميتروفيتش في تقديم أوراق اعتماده سريعًا، بعدما نجحت إدارة الهلال في تقديمه كمفاجأة قوية للجماهير السعودية، بعدما أعلنت الإدارة ضم الثنائي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وياسين بونو، حارس إشبيلية الإسباني، لتعلن الإدارة عن مفاجأة قوية بين شوطي أحد مباريات الزعيم، ويتم الإعلان عن ضم الدبابة الصربية ألكساندر ميتروفيتش، قادمًا من فولهام الإنجليزي.

واستطاع المهاجم الصربي أن ينقذ الهلال في العديد من المباريات، حيث استطاع تسجيل ثلاثة أهداف “هاترك” خلال كلاسيكو الدوري السعودي بين اتحاد جدة والهلال، ليقود الزعيم لريمونتادا تاريخية، بعدما كان متأخرًا بنتيجة 3/1، ليفوز ب 4/3.

واستطاع ميتروفيتش المساهمة في تسجيل 20 هدف خلال 17 مباراة لعبها مع الهلال، فقد نجح في قام بإحراز هدفه الرابع خلال المباراة الرابعة له على التوالي.

ونجح الصربي إحراز 17 هدف ، وصناعة 3 أهداف خلال 17 خاضها مع الزعيم، منذ قدومه للهلال، قادمًا من فولهام.

ويزاحم ميتروفيتش الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي خلال الموسم الحالي، حيث يفصل صاحب ال 29 عامًا هدف واحد عن الدون.

ورونالدو 12 هدف في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن، بينما يأتي ميتروفيتش في الوقدصافة ب 11هدفًا.

أهداف مميزل لميتروفيتش مع الهلال

الهلال يواصل تصدر دوري روشن بعد الفوز على التعاون.. توهج ميتروفيتش

يواصل الهلال السعودي تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024، بعدما حقق الفوز على التعاون بنتيجة 2/0.

تمكن ميتروفيتش من وضع الهلال في المقدمة في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بينما أستطاع لاعب الوسط السعودي محمد كنو من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

جاء فوز الهلال المتأخر بع السيطرة الكبيرة من قبل لاعبيه، حيث وصلت نسبة الاستحواذ على المباراة ل 64%، بينما لم ينجح التعاون في الاستحواذ على الكرة إلا بنسبة 36%.

ويستمر الزعيم في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بعدما وصل للنقطة 35، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 25 في المركز الرابع.

ونجح خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي في أن يحول حالة الهجوم عليه خلال فترة تعثر الزعيم لمساندة من قبل الجماهير ومجلس الإدارة، بعد النتائج المميزة في الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.