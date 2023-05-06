“دائمًا ما يتعرض للضرب والحكام لا يحمونه”يورجن كلوب يتحدث عن تعرض الفرعون المصري للظلم واندهاشه من طريقة التحكم في أعصابه

أبدى المدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب عن استغرابه من الكيفية التي يتحكم بها الفرعون المصري محمد صلاح بأعصابه، وذلك جراء التدخلات القوية التي يتعرض لها من قبل لاعبي الخصم وعدم حمايته من قبل الحكام.

وقد قام كلوب بالتصريح للصحيفة الشهيرة “ليفربول إيكو” قائلًا: أنا في غاية الدهشة من الطريقة التي تقوم الحكام بالتعامل بها مع صلاح، إنه دائمًا ما لتدخلات عنيفة من قبل المدافعين والضرب، ومع ذلك فإن الحكام لا يقومون بحمايته.

وأضاف في تصريحاته: لا أعرف كيف يتحكم صلاح بأعصابه تجاه تلك الأمور، إنه حثًا لاعب استثنائي، وبالرغم من كل ذلك فإنه مازال قادرًا على المراوغة وتسجيل الأهداف.

ويرغب الريدز في تحقيق الانتصارات في اللقاءات المتبقية من منافسات البريميرليج مع انتظار تعثر اليونايتد من أجل التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويخوض ليفربول لقاء الليلة السبت 6 مايو أمام برينتفورد على ملعب الأنفيلد، حيث أن الإنتصار يقربه بشكل كبير من المركز الرابع ومزاحمة اليونايتد.

ويقدم برينتفورد أداء مميز هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة بعدما خاض 34 لقاء.