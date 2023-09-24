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خيسوس يستبعد نيمار وميشيل من قائمة الهلال ضد الجبلين بكأس الملك السعودي

عمر عبد العزيز أحمد

أكدت تفارير صحفية، على استبعاد المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الهلال السعودي، لثنائي الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي نيمار جونيور ومواطنه ميشيل ديلغادو، من قائمة الزعيم المغادرة إلى مدينة حائل.

خيسوس يستبعد نيمار وميشيل من قائمة الهلال

ميشيل ديلجادو - نيمار دا سيلفا

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ومن المقرر أن يخوض فريق الهلال مواجهة قوية ضد الجبلين في بطولة كأس الملك السعودي 2023/2024، ويطمح خيسوس إلى ترتيب أوضاع الفريق.

خيسوس يستبعد نيمار وميشيل من قائمة الهلال

وقال الإعلامي الرياضي “عبدالله الحنيان” عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، مساء اليوم الأحد بأن: “مدرب ‎الهلال خيسوس يستبعد نيمار وميشيل من القائمة المغادرة إلى حائل”.

يذكر أن فريق الهلال سيواجه نظيره الجبلين، مساء غدًا الإثنين، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد 2023/2024.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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