خيسوس يستبعد نيمار وميشيل من قائمة الهلال ضد الجبلين بكأس الملك السعودي

أكدت تفارير صحفية، على استبعاد المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الهلال السعودي، لثنائي الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي نيمار جونيور ومواطنه ميشيل ديلغادو، من قائمة الزعيم المغادرة إلى مدينة حائل.

ميشيل ديلجادو - نيمار دا سيلفا

ومن المقرر أن يخوض فريق الهلال مواجهة قوية ضد الجبلين في بطولة كأس الملك السعودي 2023/2024، ويطمح خيسوس إلى ترتيب أوضاع الفريق.

خيسوس يستبعد نيمار وميشيل من قائمة الهلال

وقال الإعلامي الرياضي “عبدالله الحنيان” عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، مساء اليوم الأحد بأن: “مدرب ‎الهلال خيسوس يستبعد نيمار وميشيل من القائمة المغادرة إلى حائل”.

يذكر أن فريق الهلال سيواجه نظيره الجبلين، مساء غدًا الإثنين، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد 2023/2024.