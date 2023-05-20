خيانة في النصر.. صديق تاليسكا يحاول إقناع رونالدو بالرحيل

على ما يبدو، فإن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قد يغادر الفريق الأول لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تعاقد النصر مع رونالدو، الأسطورة البرتغالية، في صفقة استثنائية لمدة موسمين ونصف، وهي الصفقة الأقوى في تاريخ كرة القدم السعودية.

وسيتقاضى النجم البرتغالي أكثر من 400 مليون يورو خلال فترة تواجده مع النصر، بالإضافة إلى دوره كسفير لملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2030.

صديق تاليسكا يحاول إقناع رونالدو بالرحيل عن النصر

أكد المغني البرازيلي الشهير نالدو بيني أنه سيتواجد في السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة لحضور مباراة النصر الشباب، بناءً على دعوة من صديقه كريستيانو رونالدو.

وأوضح نالدو أنه سيحاول إقناع رونالدو بالرحيل عن النصر والانضمام إلى فريق فلامنجو البرازيلي.

وقال نالدو في تصريحاته لموقع “دياريو دو فلا” البرازيلي: “سأسافر إلى السعودية بناءً على طلب كريستيانو رونالدو، وسألتقي صديقي هناك وأحاول إقناعه بترك نادي النصر والانضمام إلى فلامنجو”.

يُعتبر نالدو من الأصدقاء المقربين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى مواطنه أندرسون تاليسكا.

وستجمع مباراة النصر والشباب مساء الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 28 من منافسات دوري روشن للمحترفين.