أول تصريحات من خوسيه ريبيرو بعد الرحيل عن الاهلى

أعرب الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني السابق للأهلي عن امتنانه الكبير لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني المعاون على ما قدموه له من دعم ومساندة خلال فترة عمله مع الفريق الأول لكرة القدم.

خوسيه ريبييرو الذي رحل عن تدريب الأهلى بسبب سوء النتائج والمستوى، وجه رسالة للجميع بعد الرحيل.

وأكد ريبييرو، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي الاهلى أن قيادته للأهلي مثلت شرف وفخر كبير له ولمساعديه.

واوضح : وصلت لـ القلعة الحمراء قبل ثلاثة أشهر فقط، لكنها كانت تجربة استثنائية خاض خلالها منافسات كبرى محلية وقارية.

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه يغادر وهو يشعر بالفخر لما قدمه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيبقى داعم للأهلي من الخارج، ويتمنى للنادي وجماهيره المزيد من التوفيق والنجاحات في المستقبل.

وأضاف أن الفترة التي قضاها مع الفريق كانت مليئة بالتحديات، لكنها حملت الكثير من الدروس والخبرات، مشدداً على أن الدفاع عن شعار الأهلي سيظل شرف يعتز به دائماً.

ووجه ريبييرو رسالة خاصة لجماهير الأهلي طالبهم فيها بمواصلة الدعم الإيجابي للفريق، مؤكداً أن مساندة الجمهور تصنع الفارق وتدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، مشدداً على ثقته في قدرة الفريق على مواصلة طريق البطولات.