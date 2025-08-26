عاجل، حقيقة رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب الاهلى

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي عن حقيقة ما تردد بشأن رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عقب التعادل الأخير أمام غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن ملف رحيل ريبيرو غير مطروح على طاولة مجلس الإدارة مشدداً على أن النادي لم يفكر على الإطلاق في إنهاء التعاقد مع المدير الفني الإسباني في هذه المرحلة.

ويخوض الأهلي منافساته في بطولة الدوري تحت قيادة ريبيرو حيث لعب الفريق حتى الآن ثلاث مباريات، حقق الفوز في مواجهة واحدة، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وكان الفريق الأحمر قد تعادل سلبياً بالأمس أمام غزل المحلة في اللقاء الذي أقيم على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى خمس نقاط فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى أربع نقاط، ليستمر الفريقان في سباق مبكر داخل جدول المسابقة.