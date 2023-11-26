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خورخي خيسوس يختار قائمة أجانب الهلال لمواجهة نافباخور في دوري أبطال آسيا

هبة حسني سليمان

كشفت العديد من التقارير الصحفية عن قائمة أجانب نادي الهلال التي ستخوض المباراة القادمة للفريق أمام نافباخور الأوزبكي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

صورة لخورخي خيسوس

والجدير بالذكر أن نادي الهلال يحل ضيفاً على الفريق الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حيث يسعى الهلال إلى ضمان التأهل قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين.

صورة لشعار نادي الهلال
مصدر الصورة: ويكبيديا

والجدير بالذكر أن نادي الهلال يحتل حالياً صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط بعدما فاز في ثلاث مباريات في المجموعة بينما تعادل في أول مباراة له متساوياً مع نادي نافباخور لذلك يسعى الأهلي إلى ضمان التأهل بعدما ضمن نادي النصر التأه  إلى الدور القادم من البطولة.

صورة لخورخي خيسوس
مصدر الصورة: سبق

واستقر المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال على الخماسي الأجنبي الذي سيخوض هذه المباراة، حيث اختار كل من الحارس المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، بالإضافة إلى لاعب الوسط الصربي سافيتش وكذلك المهاجم الصربي ميتروفيتش بالإضافة إلى الجناح البرازيلي مالكوم.

وبالتالي سيغيب عن القائمة كل من لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز وكذلك النجم البرازيلي نيمار جونيور للإصابة بالإضافة إلى النجم البرازيلي ميشيل ديلجادو.


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عن الكاتب:
هبة حسني سليمان

إسمي هبه سليمان خريجة كلية الآداب قسم الإتصال والإعلام محررة صحفية منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن أحب الكتابة وكل ما يتعلق بها

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