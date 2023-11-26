خورخي خيسوس يختار قائمة أجانب الهلال لمواجهة نافباخور في دوري أبطال آسيا

كشفت العديد من التقارير الصحفية عن قائمة أجانب نادي الهلال التي ستخوض المباراة القادمة للفريق أمام نافباخور الأوزبكي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

والجدير بالذكر أن نادي الهلال يحل ضيفاً على الفريق الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حيث يسعى الهلال إلى ضمان التأهل قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين.

والجدير بالذكر أن نادي الهلال يحتل حالياً صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط بعدما فاز في ثلاث مباريات في المجموعة بينما تعادل في أول مباراة له متساوياً مع نادي نافباخور لذلك يسعى الأهلي إلى ضمان التأهل بعدما ضمن نادي النصر التأه إلى الدور القادم من البطولة.

واستقر المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال على الخماسي الأجنبي الذي سيخوض هذه المباراة، حيث اختار كل من الحارس المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، بالإضافة إلى لاعب الوسط الصربي سافيتش وكذلك المهاجم الصربي ميتروفيتش بالإضافة إلى الجناح البرازيلي مالكوم.

وبالتالي سيغيب عن القائمة كل من لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز وكذلك النجم البرازيلي نيمار جونيور للإصابة بالإضافة إلى النجم البرازيلي ميشيل ديلجادو.