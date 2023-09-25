خورخي خيسوس: لا توجد أزمة مع نيمار.. والهلال يواجه تكتلات دفاعية من الخصوم

أدلى البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بتصريحات هامة، عقب الفوز الذي حققه الزعيم على فريق الجبلين في إطار منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس الملك السعودي.

خورخي خيسوس - مصدر الصورة: صحيفة اليوم

وقال خورخي خيسوس، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة الهلال والجبلين: “راضٍ عن أداء الهلال في مباراة اليوم، ولاحت لنا الكثير من الفرص ولكن لم نستغلها بشكل جيد”.

خيسوس الهلال يواجه تكتلات دفاعية من الخصوم

وواصل مدرب فريق الهلال: “حينما سيستعيد نيمار مستواه المعهود، سيظهر هجوم الهلال بشكل رائع”.

وتابع خيسوس:” لو عدنا للموسم الماضي في نفس هذا التوقيت لعب الهلال ٥ مباريات فقط ، بينما لعبنا الآن ١٥ مباراة، نعاني بشدة من الضغط”.

ونوه المدير الفني للهلال على أنه يعاني مع الزعيم من تكتلات دفاعية يواجهها من قبل الخصوم مشيرًا إلى أنها تصعب الحلول الهجومية.

مدرب الهلال: لا توجد أزمة مع نيمار

وبسؤال خيسوس عن السبب وراء عدم الدفع بـ نيمار دا سيلفا، قال: “قررت اراحته بسبب الإرهاق ، وقمنا بعمل جدول خاص لاستعادة لياقته بشكل كامل”.

واختتم خيسوس تصريحاته بإنكار ما تردد في الساعات الماضية عن وجود أزمة بينه وبين المهاجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، مشيرًا إلى أن ما تردد في الأيام الأخيرة غير صحيح على الاطلاق.