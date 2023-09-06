أخبار الرياضة

“خوان براون” مديراً فنياً جديدا للشباب بعد إعلان إنهاء تعاقد “كايزر”

أحمد مراد

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي المكلفة عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني الهولندي “مارسيل كايزر”، وجهازه الفني المساعد بالتراضي بين الطرفين.

الشباب ينهي تعاقد "كايزر" بالتراضي ويكلف خوان براون

خوان براون- المصدر: تويتر

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وأضافت إدارة الشباب السعودي في تغريدة تم نشرها على الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، أنه تم تكليف مدرب فريق درجة الشباب الأرجنتيني “خوان براون” وجهازه الفني المساعد لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لنادي الشباب لكرة القدم.

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بنقل الأحداث كما هي بدون زيادة أو نقصان..

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