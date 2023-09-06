“خوان براون” مديراً فنياً جديدا للشباب بعد إعلان إنهاء تعاقد “كايزر”

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي المكلفة عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني الهولندي “مارسيل كايزر”، وجهازه الفني المساعد بالتراضي بين الطرفين.

خوان براون- المصدر: تويتر

وأضافت إدارة الشباب السعودي في تغريدة تم نشرها على الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، أنه تم تكليف مدرب فريق درجة الشباب الأرجنتيني “خوان براون” وجهازه الفني المساعد لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لنادي الشباب لكرة القدم.