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خليفة الشناوي .. إدارة ” الأهلي ” تستقر على التعاقد مع نجم ” زعيم الفلاحين” في مركز الحراسة

السيد عبد المنعم

هناك الكثير من العمل الذي يتم داخل منظومة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشتى السبل الممكنة حيث أن العديد من التقارير التي يتم إعدادها بخصوص كافة أفراد الفريق والتي توضح معها ما يقدمه كل لاعب خلال المبارايات فهناك بعض الأمور التي قد تكون خفية ولا يلحظها البعض خلال ال 90 دقيقة تحتاج إلى أن يسلط عليها الضوء لكن بعض الاشياء تكون في غاية الوضوح ولا تحتاج إلى جهد والتي من ضمنها أن هناك قصور واضح في مركز حراسة مرمى النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة

– بديل الشناوي

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جدير بالذكر أن هناك العديد من الأصوات التي بدأت تعلو في مجلس إدارة النادي الأهلي والتي تطالب بضرورة التعاقد مع حارس جديد قوي يكون ند لحارس مرمى الفريق الحالي محمد الشناوي والذي بدأ مستواه في التراجع بشكل كبير ليس خلال الفترة الأخيرة فقط بل بالسنوات الماضية لكن على الجانب الاخر يرى البعض أن كل من علي لطفي ومصطفي شوبير من الممكن أن يقوما بهذا الدور على أكمل وجه

في ذات السياق فقد أشارت لجنة التخطيط بالنادي أن هناك إمكانية للتعاقد مع  الحارس الشاب أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة الذي يقدم مستويات طيبة للغاية لكن في ذات الوقت لابد من عرض الأمر برمته على المدير الفني للفريق مارسيل كولر ليوضح موقفه من التعاقد معه أو الاكتفاء بالحراس الحاليين فقط

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السيد عبد المنعم

أحمد السيد محرر في موقع نجوم مصرية، أعمل في مجال تحرير الأخبار الرياضية والمتنوعة منذ 2021، ولدي خبرة في العديد من المواقع الإلكترونية.

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