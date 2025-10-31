خلال مسيرته.. سباليتي يختار تشكيلته المثالية لأفضل 11 لاعب دربهم

مازال المدرب الإيطالي المخضرم لوتشيانو سباليتي المدير الفني المنتظر لفريق يوفنتوس يمتدح في الدولي المصري محمد صلاح أينما ظهر في أي مناسبة بطلب منه الحديث عن أفضل اللاعبين الذي دربهم طيلت مشواره التدريبي.

التشكيل المثالي للاعبين

وعندما وجه لسباليتي سؤالًا حول التشكيل المثالي للاعبين الذي دربهم طيلت مسيرته الكروية وجاء محمد صلاح خلال مشاركته في مهرجان ديلو سبورت بمدينة تورينتو الإيطالية.

محمد صلاح في التشكيل المثالى

وتضمن التشكيل المثالي للمدرب سباليتي حسبما كشف كل من الأسطورة الإيطالية فرنشيسكو توتي، قائد فريق روما السابق والذي تزامل مع محمد صلاح في الفترة التي قضاها الفرعون بالدوري الإيطالي.

جاء التشكيل المثالي للمدرب سباليتي على مر العصور كالتالي:

– حراسة المرمى: أليسون بيكر / فويتشيك تشيزني

– خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، كاليدو كوليبالي، كريستيان كيفو، ماريك يانكولوفسكي

– خط الوسط: دانييلي دي روسي، ديفيد بيتزارو، فرانشيسكو توتي

– خط الهجوم: محمد صلاح، إيدين دجيكو، خفيتشا كفاراتسخيليا

تصريحات سباليتي عن محمد صلاح

وتابع لوتشيانو سباليتى، الذى تولى تدريب محمد صلاح عندما كان لاعباً فى صفوف روما الإيطالى فى تصريحات تليفزيونية، في وقت سابق: “محمد صلاح لاعب رائع، يمتلك العديد من المقومات التى تؤهله للتألق، أبرزها القدرة على المراوغة واختراق دفاعات الخصم، فى ظل السرعة الفائقة التى يتمتع بها، بالإضافة إلى قدراته التهديفية العالية”.

وقال المدير الفنى لنادى إنتر ميلان: “محمد صلاح كان حاسماً مع روما، وكان يجيد اللعب فى أكثر من مكان داخل أرض الملعب، كما أنه شخصية رائعة، والابتسامة كانت لا تفارقه، لذا يحظى بحب الجميع فى روما”.