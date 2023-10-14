خلال مباراتهم مع إيران.. المنتخب الأردني يدعم الشعب الفلسطيني

تضامن لاعبو المنتخب الأردني لكرة القدم مع الشعب الفلسطيني، خلال مباراتهم ضد المنتخب الإيراني، ضمن منافسات بطولة الأردن الرباعية الودية.

لاعب المنتخب الأردني يرتدي الوشاح تامنا مع فلسطين- المصدر: تويتر

وارتدى لاعبو النشامي شارات سوداء وتوشحوا بالشماغ الأحمر والأبيض، ووقفوا دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

جاء ذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين الأردني ونظيره الإيراني، في عمان، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات بطولة الأردن الدولية الودية لكرة القدم، والتي انتهت بفوز إيران بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية، الثلاثاء المقبل، بين المنتخب الإيراني ونظيره القطري الذي فاز على المنتخب العراقي بفضل ركلات الترجيح.