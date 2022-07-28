خلال ساعات.. الأهلي يحسم صفقة نجم فيوتشر.. واللاعب يرحب بالانتقال للقلعة الحمراء

يسعى مجلس إدارة نادي الأهلي إلى تدعيم الفريق الأول بأبرز وأقوى الصفقات، لعودة الفريق إلى طريق البطولات في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين في الفريق ما يؤثر على الفريق ككل، وتحاول لجنة التخطيط والمدير الفني الجديد للنادي الأهلي ريكاردو سواريز ضم أقوى اللاعبين في معظم المركز.

نجم فيوتشر على رادار الأهلي

ويأتي على رأس اللاعبين الذين يرغب مسئولو الأهلي في ضمهم إلى صفوف الفريق الأول، محمد رضا “بوبو” لاعب خط الوسط في فيوتشر، حيث قرر مسئولو الأهلي فتح خطوط اتصالات مع مسئولي فيوتشر لضم “بوبو” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه اللاعب مؤخرا.

بوبو يرغب في الانتقال إلى النادي الأهلي

من جانب آخر أعلن لاعب وسط فيوتشر محمد رضا “بوبو” رغبته في الانتقال إلى صفوف المارد الأحمر وخوض تجربة جديدة، ومن المتوقع أن يفتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصال مع مسئولي فيوتشر خلال الساعات المقبلة للحصول على خدمات اللاعب بداء من الموسم المقبل.

صفقات الأهلي للموسم الجديد

وأعلن الناقد الرياضي أحمد شوبير أن النادي الأهلي أنهى 2 صفقات منها واحدة خارجية واتنين محليتين ليس من بينها حارس مرمى، مشيرا إلى أن الأهلي مهتم تماما بالخط الأمامي، وفي انتظار صفقتين أخريين تماما لإشعال المنافسة بين اللاعبين، وذلك بالاتفاق مع المدير الفني الجديد ريكاردو سواريز، والمشرف على الكرة محمود الخطيب.

مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

يذكر أن النادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز على مصر المقاصة في الجولة الـ 27، بهدف نظيف مقابل لا شيء، ومن المقرر أن يلاقي نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساء على استاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.