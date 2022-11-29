«خلاف علني» بين نجوم منتخب بلجيكا الكبار بعد الهزيمة من المغرب

لا يزال منتخب بلجيكا يعاني من ظهوره الباهت في كأس العالم قطر 2022، ليس فقط داخل المستطيل الأخضر بل خارجه، فقد اشتبك نجوم المنتخب المصنف ثاني أفضل منتخب على مستوي العالم فيما بينهم بعد الهزيمة من منتخب المغرب.

ووجه نجوم الفريق انتقادات لاذعة فيما بينهم، وكل لاعب منهم ألقى باللوم على زميله في الفريق بعد الهزيمة من محاربي الصحراء المنتخب المغربي في ثاني جولات كأس العالم قطر 2022 بهدفين دون رد يوم الأحد الماضي.

وانتقد مدافع منتخب بلجيكا يان فيرتونخين، أداء فريقه وذلك خلال تصريحات لشبكة “سبورز” الإعلامية، مشيرا إلى أن السبب في ذلك ضعف هجوم المنتخب بسبب “كبر سن” الخط الهجوم للفريق، قائلا :””أعتقد إننا نهاجم بشكل سيء أيضا لأننا كبار في السن”.

وجاء هذا الرد من المدافع المخضرم يان فيرتونخين والبالغ من العمر 35، بعد هجوم زميله دي بروين بعد انتهاء المباراة أمام المغرب على أداء زملائه بسبب السن، إذ قال هو أيضا :””نحن فريق كبير بالسن ولا فرصة لدينا لتحقيق اللقب”.

ومن جانبها أعتبرت وسائل الإعلام العالمية أن تلك التصريحات ما هي إلا دليل على وجود خلافات بين نجوم الفريق، قبل المباراة الحاسمة والهامة لهم أمام كرواتيا إذ لا بديل عن الفوز أو التعادل من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن المغرب تتصدر المجموعة الثالثة بـ4 نقاط بعد الفوز على بلجيكا والتعادل مع كرواتيا، بينما يليها كرواتيا التي لديها 4 نقاط بفوز على كندا وتعادل مع المغرب، بينما بلجيكا لديها فوز وحيد على كندا، بينما كندا في أخر الترتيب بلا نقاط بعد الهزيمة من بلجيكا والمغرب.