خلافات الكلاسيكو مستمرة.. خلاف جديد بين لاعبي الريال والبارسا

تستمر أجواء الخلاف بين اللاعبين الإسبان بعد الاشتباكات التي حدثت في مباراة الريال ضد برشلونة التي أقيمت الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وانتهت بفوز الميرتجي 2-1، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-26.

الريال ضد برشلونة

وباتت الدائرة مفتوحة لمزيد من الخلافات بعد قيام النجم الشاب لامين يامال بإلغاء متابعة حسابات داني كارفخال على منصات التواصل الاجتماعي ليدخل بعدها بيدري الأزمة ويقوم بإلغاء زميله في منتخب الماتادور.

جاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب إسبانيا للتجمع في نوفمبر المقبل لخوض مواجهتين قويتين أمام جورجيا، وتركيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات بالعلامة الكاملة، وتسجيل 15 هدفًا والحفاظ على نظافة شباكه.

ويخشى دي لافوينتي من تأثير الأزمات المتتالية لنجوم منتخب إسبانيا على المباراتين المقبلتين في ظل المطاردة القوية للفريق التركي على حصد بطاقة التأهل المباشر للمونديال بعدما وصل الى النقطة 9.

كما قام رواد التواصل الاجتماعي على منصة إكس بتداول صورًا لالغاء لاعبي ريال مدريد وبرشلونة بعضهما ما دعا للتساؤلات حول الكيفية التي سيتعامل بها دي لافوينتي في المباراة.