خطوة تاريخية.. تعديلات كبرى على فترات التوقف الدولي للمنتخبات

من الواضح أن المسؤولين عن كرة القدم قرروا أخيرًا العمل على إعادة تنظيم المباريات والمواعيد من أجل تنظيم كافة المسابقات المحلية والدولية، حيث يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاعتماد نموذج جديد لفترات التوقف الدولية، بدءًا من موسم 2026–2027، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم التقويم الكروي عالميًا، وتحقيق توازن أفضل بين ارتباطات الأندية والمنتخبات.

دمج فترتي التوقف

وبحسب التعديل المنتظر، سيتم دمج فترتي التوقف في شهري سبتمبر وأكتوبر في فترة واحدة موسعة. ومن المتوقع أن يتم تأكيد هذا القرار رسميًا في وقت قريب.

ومن المقرر طبقًا لما جاء في النموذج الجديد، ستقام فترة التوقف من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، وستخوض المنتخبات الوطنية خلالها أربع مباريات بدلًا من مباراتين كما هو معتاد حاليًا، ومن شأن هذه الفترة الطويلة أن تُفرغ أسبوعين متتاليين من مباريات الدوري المحلي.

هدف فيفا

ويخطط “فيفا” عبر هذا التعديل لتقليل عدد فترات التوقف خلال الموسم، مع منح المنتخبات مساحة زمنية أكبر لخوض مباريات تنافسية أو تحضيرية ذات جودة عالية، دون الإضرار بسير البطولات المحلية.

ومن المقرر أن يُطبّق هذا النظام الجديد بعد نهائيات كأس العالم 2026، في خطوة يأمل الاتحاد الدولي أن تُساهم في تخفيف الضغط على اللاعبين، وتنظيم أجندة كرة القدم بشكل أكثر استقرارًا ومرونة.