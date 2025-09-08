أخبار الرياضة

خطوة تاريخية.. تعديلات كبرى على فترات التوقف الدولي للمنتخبات

آياتي خيري

من الواضح أن المسؤولين عن كرة القدم قرروا أخيرًا العمل على إعادة تنظيم المباريات والمواعيد من أجل تنظيم كافة المسابقات المحلية والدولية، حيث يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاعتماد نموذج جديد لفترات التوقف الدولية، بدءًا من موسم 2026–2027، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم التقويم الكروي عالميًا، وتحقيق توازن أفضل بين ارتباطات الأندية والمنتخبات.

دمج فترتي التوقف

وبحسب التعديل المنتظر، سيتم دمج فترتي التوقف في شهري سبتمبر وأكتوبر في فترة واحدة موسعة. ومن المتوقع أن يتم تأكيد هذا القرار رسميًا في وقت قريب.

ومن المقرر طبقًا لما جاء في النموذج الجديد، ستقام فترة التوقف من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، وستخوض المنتخبات الوطنية خلالها أربع مباريات بدلًا من مباراتين كما هو معتاد حاليًا، ومن شأن هذه الفترة الطويلة أن تُفرغ أسبوعين متتاليين من مباريات الدوري المحلي.

هدف فيفا

ويخطط “فيفا” عبر هذا التعديل لتقليل عدد فترات التوقف خلال الموسم، مع منح المنتخبات مساحة زمنية أكبر لخوض مباريات تنافسية أو تحضيرية ذات جودة عالية، دون الإضرار بسير البطولات المحلية.

ومن المقرر أن يُطبّق هذا النظام الجديد بعد نهائيات كأس العالم 2026، في خطوة يأمل الاتحاد الدولي أن تُساهم في تخفيف الضغط على اللاعبين، وتنظيم أجندة كرة القدم بشكل أكثر استقرارًا ومرونة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.