خطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين من خلال منصة ايزي تكت.. والقنوات الناقلة لها

أتاحت منصة ايزي تكت رابط حجز مباراة الأهلي والعين والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 26 من سبتمبر 2023، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 / 2024، وسيتم إقامة المباراة في مدينة الباحة على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

صورة توضيحية لمباراة الأهلي والعين

رابط تذاكر مباراة العين والأهلي

أعلنت منصة ايزي تكت عن إتاحة حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين، وهي واحدة من ضمن الفعاليات المقرر إقامتها داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم حجز التذاكر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالانتقال إلى منصة ايزي تكت

سيظهر أمامك خيارين المنصة أو الموحدة قم باختيار المناسب لك.

مع تحديد عدد التذاكر التي ترغب في حجزها.

ثم اضغط على أيقونة Next.

ادخل رقم الهاتف الخاص بك ثم أكمل عملية شراء التذاكر.

حد طريقة الدفع المناسبة لك.

أسعار تذاكر المباراة

أتاح نادي العين تذكرتين فقط الأولى هي التذكرة الموحدة وقيمتها 180 ريال سعودي، والثانية هي تذكرة المنصة وقيمتها 400 ريال سعودي، وسعر التذكرة غير شامل الضريبة، وسيتم إقامة المباراة يوم الثلاثاء الموافق 26 من سبتمبر 2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين

يتم عرض مباراة الأهلي والعين على قناة SCC HD، كما يمكن متابعة المباراة على منصة شاهد، ويمكن تحميل قناة SSC السعودية من خلال التردد التالي: