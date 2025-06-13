خطة من نادي الزمالك للتوسع في أكاديميات الكرة في المحافظات

انتشر خبر افتتاح نادي الزمالك لفروع جديدة من أكاديمية كرة القدم، بصيغة جاهزة للنشر الإعلامي أو للاستخدام في التقارير الرسمية ومواقع التواصل.

في إطار خطة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لتعزيز انتشار أكاديميات كرة القدم داخل مصر وخارجها، افتتح النادي اليوم الخميس فرعين جديدين للأكاديمية بمحافظة الشرقية، ضمن استراتيجية شاملة لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية وتنمية القاعدة الرياضية.

📍 مواقع الفروع الجديدة:

الفرع الأول: بمدينة الزقازيق داخل استاد جامعة الزقازيق .

بمدينة داخل . الفرع الثاني: بمركز شباب منية المكرم وكفر محمد إسماعيل في مدينة فاقوس.

✅ جاء الافتتاح بحضور:

الكابتن هشام يكن – المدير الفني لأكاديميات نادي الزمالك.

– المدير الفني لأكاديميات نادي الزمالك. الأستاذ زياد البارودي – مدير الأكاديميات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من تطبيق الرؤية الفنية والإدارية للنادي.

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المركز الاعلامي لنادي الزمالك 🚨 في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لنشر وتوسيع أكاديميات كرة القدم داخل مصر وخارجها، افتتح النادي اليوم الخميس فرعين جديدين للأكاديمية داخل محافظة الشرقية. حيث تم افتتاح الفرع الأول في محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق،… pic.twitter.com/o3ivfP4j8s — Abdul Latif Fawzy (@abdullatiffawzy) June 12, 2025

📈 استراتيجية التوسع المحلي والدولي

يأتي هذا التوسع ضمن سلسلة افتتاحات متواصلة للأكاديمية، شملت مؤخرًا عدة فروع في:

الدقهلية : (المنصورة – شربين – السنبلاوين)

: (المنصورة – شربين – السنبلاوين) دولة الإمارات: (أبوظبي – دبي – الشارقة – عجمان – رأس الخيمة)

🔜 ومن المقرر افتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة في:

محافظة القاهرة : (حلوان – مدينة 15 مايو)

: (حلوان – مدينة 15 مايو) محافظة الجيزة : (مدينة 6 أكتوبر)

: (مدينة 6 أكتوبر) أسيوط : (استاد جامعة أسيوط)

: (استاد جامعة أسيوط) القليوبية : (الخانكة)

: (الخانكة) الشرقية : (مدينة العاشر من رمضان)

: (مدينة العاشر من رمضان) الخارج: المملكة العربية السعودية

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🎯 رؤية الزمالك الفنية

يؤكد نادي الزمالك من خلال هذه المبادرات التزامه بتوفير بيئة رياضية متكاملة للنشء، تهدف إلى تطوير المهارات الفنية وفقًا لأعلى المعايير التدريبية العالمية، تحت إشراف نخبة من المدربين والخبراء، بما يعكس مكانته كأحد أعرق الأندية في الشرق الأوسط.