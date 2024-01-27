خطة اتحاد جدة السعودي لقائمة الأجانب خلال الميركاتو الشتوي الجاري

كشفت تقارير صحفية، بأنه لا يزال مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي، يعملون على الاستغناء عن أحد أجانب الفريق خلال الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو الشتوي الجاري.

اتحاد جدة - المصدر: جوجل

ويحتل اتحاد جدة المركز السابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.

اتحاد جدة يرسم خطة الأجانب في الميركاتو الشتوي

وبحسب ما أفاد به الصحفي الإيطالي “رودي غاليتي” على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”؛ فإن هناك احتمالية لرحيل البرازيلييْن رومارينيو وإيغور كورونادو في يناير الجاري.

وأشار خبير سوق الانتقالات الإيطالي الشهير إلى أن محادثات نادي الاتحاد السعودي مع الأرجنتيني “أنخيل كوريا” لا تزال مستمرة، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة.

ويقترب نادي الاتحاد السعودي أيضًا من ضم بدائل أخرى لترميم أوضاع الفريق، وقد يضطر المسؤولون السعوديون لتسجيل البرتغالي جوتا بالقائمة.