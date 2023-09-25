خطأ أيمن أشرف يقود بيراميدز للفوز على البنك الأهلي

فاز نادي بيراميدز على نظيره البنك الأهلي بهدف دون رد 1-0 اليوم الإثنين، في إطار الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

من لقاء بيراميدز والبنك الأهلي - مصدر الصورة: حساب بيراميدز على تويتر

الشوط الأول انتهى بين بيراميدز والبنك الأهلي، على إيقاع التعادل السلبي بين الفريقي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 69، سجل أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح بيراميدز، هدف التقدم.

وفشل لاعبو البنك الأهلي في تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز على البنك الأهلي.

وارتفع رصيد نادي بيراميدز إلى 4 نقاط في صدارة الدوري المصري بشكل مؤقت.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند نقطة واحدة بعد مرور جولتين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكان جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة البنك الأهلي، نشرها حساب نادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

الحارس أحمد الشناوي، محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، فخري لاكاي

وجلس على دكة بدلاء بيراميدز، شريف إكرامي وكريم حافظ وأحمد فتحي ويوسف أسامة نبيه وعبد الله السعيد ومصطفى فتحي ودودو الجباس وماييلي ومحمود مرعي

وكان بيراميدز قد تعادل في الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-2 أمام الزمالك، الخميس الماضي.

يذكر أن نادي بيراميدز احتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي 2022-2023، ويشارك حاليا في منافسات دوري أبطال أفريقيا.