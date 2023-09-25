خسارة قاسية لريال مدريد في الديربي أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يتصدر الليجا

سقط نادي ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية بنتيجة 1-3 مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة السادسة من عمر الليجا.

من ديربي مدريد - مصدر الصورة: حساب أتلتيكو مدريد على تويتر

أتلتيكو مدريد نجح في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

وفي الدقيقة 18، تمكن اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان من تسجيل الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد.

وفي الدقيقة 35، تمكن النجم الألماني توني كروس من تسجيل الهدف الأول لريال مدريد.

وانتهى الشوط الأول بتأخر ريال مدريد بهدفين مقابل هدف 1-2.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، نجح موراتا في تسجيل الهدف الثاني للروخي بلانكوس.

وفشل لاعبو ريال مدريد في تقليص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو مدريد 3-1.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 10 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، تاركا الصدارة إلى برشلونة الذي يمتلك 16 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب الوصافة.

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد، نشرها حساب ريال مدريد على موقع تويتر كالتالي:

كيبا، ديفيد ألابا، جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، رودريجو، فالفيردي، كامافينجا، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، أنطونيو روديجر

وكان دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة ريال مدريد، نشرها حساب نادي أتلتيكو مدريد على موقع تويتر كالآتي: