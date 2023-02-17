خسارة قاتلة للوداد المغربي أمام شبيبة القبائل

خسر الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، مساء اليوم الجمعة، بهدف دون رد، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين الوداد وشبيبة القبائل، استمرت حتى الدقيقة 87 عندما تمكن اللاعب بدر الدين سوياد من تسجيل هدف الفوز للفريق الجزائري.

وفشل الوداد في تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وارتفع رصيد شبيبة القبائل إلى 4 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من مباراتين.

وتذيل الوداد البيضاوي، جدول ترتيب المجموعة الأولى دون نقاط بعدما خاض مباراة واحدة، وتأجلت مباراته الأولى في دور المجموعات أمام فيتا كلوب، بسبب ارتباطه بخوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي خسر فيها بركلات الترجيح أمام الهلال السعودي.

يذكر أن الوداد البيضاوي يعد حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما توج باللقب في الموسم الماضي بعد فوزه في المباراة النهائية بهدفين دون رد على حساب الأهلي المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي شبيبة القبائل على موقع التواصل الاجتماعي، تشكيلة الفريق لمواجهة الوداد البيضاوي على النحو التالي:

وكان التونسي مهدي النفطي المدير الفني للوداد البيضاوي، قد دفع بتشكيلة أساسية نشرها حساب الوداد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

الحارس رضا التكناوتي، أمين فرحان، أرسين زولا، أيوب العملود، يحيى عطية الله، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، سيف الدين بوهرة، لامكيل زي، أيمن الحسوني

يذكر أن المدرب الحسين عموتة تولى تدريب الوداد البيضاوي في مستهل الموسم الحالي، بعد رحيل وليد الركراكي، لكن رحل عموتة عن الفريق المغربي، وتولى مهدي النفطي، المهمة.

ويحتل الوداد حامل اللقب، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الجيش الملكي متصدر البطولة المحلية.