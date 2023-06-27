خريطة تعاقدات الأهلي لصيف 2023

يسعى النادي الأهلي لضم 6 صفقات على الأقل لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم, رغم فوز الفريق بدوري أبطال أفريقيا, وكأس مصر للموسم السابق, والسوبر المصري, إلا أن طموح الجماهير وعطشهم الدائم مع البطولات الكثيرة التي سيشترك فيها الفريق الموسم القادم تجعل تدعيم قوام الفريق أمرًا لا بد منه.

بطولات الموسم القادم

حتى هذه اللحظة المؤكد اشتراك الأهلي ببطولات الدوري, والكأس, والسوبر المصري, وبطولة السوبر الأفريقي المستحدثة التي من المفترض أن تقام ببدايات شهر أكتوبر, بالإضافة لكأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية بمنتصف ديسمبر, ودوري أبطال أفريقيا, والسوبر الأفريقي, أضف لذلك اللاعيبين الدوليين الذين سيلعبون كأس أمم أفريقيا بساحل العاج بيناير وفبراير 2024.

خطة التعاقدات

نظرًا لكم البطولات التي سيلعب فيها الأهلي, فيرى الجمهور أن التدعيم أمر ضروري وليس من الرفاهيات, حتى لا يتكرر خطأ صيف 2022 بسوق انتقالات ضعيف قد يرحل كل من جاء للفريق وقتها, فوضعت إدارة الأهلي بالتنسيق مع كولر عدة خيارات بكل مركز يرى المدير الفني أنه يحتاج للتدعيم.

بدأ الأهلي العمل مبكرًا هذا الموسم, حيث قام بتجديد عقود كل من ياسر إبراهيم, ورامي ربيعه, قلوب دفاع الفريق لموسمين, وحسين الشحات جناح الفريق لثلاث مواسم.

هذا مع تكثيف أمير توفيق مجهوداته مدير التعاقدات بالنادي, لحسم صفقة محمد رضا بوبو لاعب خط وسط نادي فيوتشر, لتعويض رحيل حمدي فتحي للوكرة القطري.

أضف لذلك طلبات مارسيل كولر بتدعيم المراكز الآتية: وهي قلب الدفاع, الباك الشمال, خط وسط مساند, جناح مهاري, مهاجم.

ففي مركز قلب الدفاع, الأولوية للتدعيم بلاعب مصري, ومن تلك الخيارات محمود مرعي مدافع فيوتشر, أو عبد بكري مدافع فاركو, أو زين الدين بلعيد كخيار أجنبي من اتحاد العاصمة الجزائري.

ويظل من خيارات المطروحة لتدعيم ذلك المكان, عمر فايد مدافع المقاولين, ومصطفى العش مدافع وباك شمال عزل المحلة.

أما عن مركز الباك الشمال فالأهلي وضع خطة للتدعيم ذلك المكان عن طريق أكثر من سوق انتقالات, لكن يظل من الأفكار المطروحة من الدوري المصري محمد حمدي لاعب انبي, إعادة محمد شكري من سيراميك كيلوباترا بتفعيل بند ال8 مليون, وأحمد فتوح لاعب الزمالك المتبقي من عقده عام, فيحق له التوقيع مع أي ناد من يناير القادم.

ولا يستبعد الأهلي دعم هذا المركز بلاعب أجنبي لكن يظل خيار مؤجل.

ومن أهداف الأهلي الرئيسية هو دعم الفريق بخط وسط مساند مثل أمام عاشور, أو محمود حمادة لاعب فاركو, أو احمد النادري لاعب غزل المحلة.

أما عن مركزي الجناح والمهاجم فكل خيارات الأهلي تنحصر حول لاعبين أجانب ليس من بينهم موليكا.