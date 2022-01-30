خروج تونس من البطولة وفضائح التحكيم ضده مستمرة، أهداف وفرص مباراة تونس وبوركينا فاسو

أحمد الفاضل

ودع منتخب تونس بطولة أمم أفريقيا 2022 بعد لقاءه مع منتخب بوركينا فاسو، وغادر نسور قرطاج البطولة بعدما ضاقوا ذرعاً بهفوات التحكيم وعثراته المتكررة وقد يكون المنتخب التونسي هو أكبر المتأثرين في البطولة بالظلم التحكيمي، مرة مع منتخب مالي ومرة مع بوركينا فاسو. 

خروج تونس من البطولة وفضائح التحكيم ضده مستمرة، أهداف وفرص مباراة تونس وبوركينا فاسو 1 30/1/2022 - 12:14 ص

وكانت مباراة تونس وبوركينا فاسو قد انتهت بفوز الخيول البوركينابية بهدف دون رد، جاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت الإضافي من الشوط الأول ومنح لاعب لوريان الفرنسي البالغ من العمر 19 عاماً دانغو واتارا التقدم للخيول على حساب نسور قرطاج، شهدت المباراة لاحقاً طرد واتارا في الدقيقة 82.

مقالات ذات صلة:

موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

قبل انطلاق المواجهة المنتظرة، تعرف على تاريخ المواجهات في أمم افريقيا بين منتخبي مصر والمغرب

وفي الدقيقة 75 شهدت المباراة فضيحة تحكيمية أخرى عانى منها المنتخب التونسي مثل تلك التي حدثت في مباراة المنتخب مع مالي، تدخل اللاعب البوركينابي سامويلا واتارا بعنف على مهاجم المنتخب التونسي يوسف لمكاسني داخل منطقة الجزاء وكاد أن يقسمه نصفين وبرجوع الحكم لتقنية الفار أكد أن التدخل عادي وأشار باستمرارية اللعب دون احتساب ركلة جزاء لمصلحة منتخب تونس.

يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يعاني منها منتخب تونس مع الفظائع التحكيمية في البطولة الأفريقية حيث كان نسور قرطاج قد عانوا أمام منتخب مالي في دور المجموعات، وكان حكم مباراة مالي وتونس قد أنهى المباراة في الدقيقة 89 غير مكترثٍ لاحتجاج اللاعبين والطاقم التدريبي لتنتهي المباراة بفوز مالي بهدف نظيف.

ر
Avatar of أحمد الفاضل
أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.