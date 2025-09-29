خبر صادم لجمهور البارسا قبل مواجهة دوري الأبطال

كشفت إدارة البارسا خبر صادم لجمهوره، حيث أاعلن نادي برشلونة الاسباني في بيان رسمي الجمعة، عن غياب الثنائي رافينيا وجارسيا حارس المرمي عن مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي المقرر لها الأربعاء المقبل في دوري ابطال أوروبا .

بيان رسمي للبارسا

وأكد نادي برشلونة في بيانه الرسمي أن رافينيا، الذي أصيب خلال مباراة الفريق أمام ريال أوفيدو أمس الخميس وغادر الملعب في الدقيقة (65)، يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في فخذه الأيمن، ومن المتوقع أن تستغرق فترة تعافيه حوالي 3 أسابيع.

وقال برشلونة أن الحارس خوان جارسيا أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى بعد المباراة، وسيخضع جارسيا لجراحة تنظير المفصل غدًا السبت؛ حيث تتراوح فترة تعافيه المتوقعة بين 4 و6 أسابيع حسب تطور حالته.

إصابات برشلونة

بهذه الإصابات، يغيب الثنائي رافينيا وجارسيا عن مواجهة برشلونة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل ما يمثل تحديًا إضافيًا للفريق الكتالوني في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.