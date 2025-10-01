خبر سار لجمهور وجهاز برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

يبدو أن الجناح المالي الشاب إبراهيم ديارا، لاعب برشلونة، يقترب من العودة إلى الملاعب بعد غياب دام نحو شهرين بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال فترة الإعداد الصيفي.

سبب غياب ديارا

ومن المعروف أن اللاعب ديارا (19 عامًا) قد أصيب بتمزق عضلي يوم 19 يوليو الماضي، خلال أحد تدريبات الفريق، ما حرمه من المشاركة فى جولة برشلونة الآسيوية باليابان وكوريا الجنوبية، وهى الجولة التي كانت ستشكل فرصة ثمينة له لإثبات نفسه مع الفريق الأول.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن حالة اللاعب حققت تطورًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، وبدأ بالفعل تنفيذ تدريبات خاصة على العشب تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

ترقب هانز فليك

ويترقب المدرب هانز فليك حالة ديارا عن قرب، فى ظل اقتناعه بموهبته وقدرته على تقديم الإضافة مستقبلًا، خاصة مع توجه النادي لمنح فرص أكبر للاعبين الشباب خلال الموسم الحالي.

وبالرغم من أن ديارا لم يشارك بعد في التدريبات الجماعية، فإن التقديرات الطبية تشير إلى اقترابه من الجاهزية البدنية خلال أسبوعين تقريبًا. ومع ذلك، فإن عودته للمباريات الرسمية ستتأجل بعض الوقت، لضمان استعادته للياقة الكاملة وتجنب أي مضاعفات.

وتحرص إدارة برشلونة والجهاز الفني على عدم التعجل في إعادة اللاعب، نظرًا لحساسية إصابته واحتمال تكرارها في حال عدم التعافي التام.

ديارا يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية “لاماسيا”، وكان من المنتظر أن يظهر في عدة مباريات ودية مع الفريق الأول هذا الصيف، قبل أن تعرقل الإصابة انطلاقته المنتظرة.