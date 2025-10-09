خبر سار لجمهور ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

يبدو أن الظروف قررت مساندة تشابي ألونسو قبل الكلاسيكو المرتقب، حيث اقترب الإنجليزي ترينت ارنولد الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد من المشاركة مع فريقه في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة المقرر لها 26 أكتوبر الجاري، بعد اقتراب تعافيه من الإصابة.

متى يعود أرنولد ؟

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن أرنولد سيعود للملاعب خلال أسبوعين من الآن، موضحا أن ريال مدريد واثق من جاهزية ترينت بعد فترة التوقف الدولي، حيث تسير عملية التعافي بشكل ممتاز، والهدف هو أن يكون جاهزا بنسبة 100% للكلاسيكو.

وفي وقت سابق كشفت التقارير الأولية النقاب عن غياب أرنولد لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، بعد اصابته أمام أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، لكن بات من الممكن أن يعود ترينت إلى الملاعب في وقت أقرب مما كان متوقعا، لترتفع فرص مشاركته في الكلاسيكو، وفقا لتقارير إعلامية.

وكان ريال مدريد قد أصدر بياناً رسمياً منذ أيام ، كشف فيه عن التشخيص الطبي لإصابة ظهيره الأيمن ألكسندر أرنولد، وهي عبارة عن إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليسرى.