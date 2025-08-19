خبر سار لجمهور برشلونة قبل مواجهة ليفانتي.. إعرف التفاصيل

شهدت تدريبات نادي برشلونة الإسباني، التي أقيمت الأحد، خبرًا سارًا لعشاق الفريق بعودة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للمشاركة من جديد، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة ليفانتي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

تفاصيل عودة ليفاندوفسكي

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن أجواء التفاؤل سيطرت على معسكر برشلونة بعد الفوز الكبير على ريال مايوركا (3-0) في افتتاح الدوري، خاصة مع اقتراب ليفاندوفسكي من استعادة جاهزيته الكاملة.

وكان المهاجم البولندي قد تعرض لآلام عضلية في أوتار الركبة بالفخذ الأيسر قبل انطلاق بطولة خوان جامبر، الأمر الذي حرمه من المشاركة أمام فريق كومو وكذلك من مباراة مايوركا الأخيرة على ملعب “سون موكس”.

إلا أن اللاعب شارك بشكل جزئي في تدريبات الأحد تحت إشراف المدرب هانز فليك، وخاض تقسيمات بالكرة مع بقية اللاعبين، ليصبح أمامه ستة أيام فقط للحصول على التصريح الطبي قبل مواجهة ليفانتي المرتقبة.

برنامج التدريب والاستعداد للمباراة

شارك ليفاندوفسكي في الحصة التدريبية بجانب اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام مايوركا أو خاضوا دقائق قليلة، بينما اكتفى الأساسيون بجلسة استشفائية نظرًا للمجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة الماضية وسط أجواء حارة.

مخاوف سابقة وإصابة متكررة

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى احتمالية غياب المهاجم البولندي لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع بسبب إصابة عضلية في الفخذ، وهو ما أكده النادي رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إجراء الفحوصات الطبية.

ويبلغ ليفاندوفسكي من العمر 37 عامًا، ويعاني من تكرار الإصابة في نفس المنطقة العضلية، ما دفع الجهاز الفني والطبي في برشلونة للتعامل بحذر كبير معه خلال الفترة الحالية لضمان عودته للملاعب بأفضل حالة بدنية وتجنب أي انتكاسات جديدة.

عودة منتظرة

ومع اقتراب مباراة ليفانتي، باتت عودة ليفاندوفسكي شبه مؤكدة، في خطوة من شأنها أن تمنح برشلونة قوة هجومية إضافية في بداية مشواره بالدوري الإسباني هذا الموسم.