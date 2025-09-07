خبر سار: الهلال ينجو بعد انسحابه من كأس السوبر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قرار مفاجئ وعاجل بإلغاء جميع العقوبات الموقعة على نادي الهلال عقب انسحابه من مباراة كأس السوبر الأخيرة مما آثار اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام الرياضية على حد سواء، ويأتي هذا القرار ليضع حدًا للأزمة التي ظهرت بعد الانسحاب مؤكدًا حرص الاتحاد على معالجة الأمور بالشكل الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويزيد من الانضباط والمنافسة الرياضية في الموسم الحالي.

إلغاء عقوبات الهلال

تشهد الساحة الرياضية السعودية تطورات جديدة حول أزمة بطولة كأس السوبر بعد العقوبات الموقعة على نادي الهلال إثر انسحابه من المباراة، كما أفادت التقارير الأخيرة بأن مركز التحكيم يتجه لإلغاء العقوبة الأساسية المتمثلة في إيقاف الهلال لمدة عام عن المشاركة في البطولة والاكتفاء فقط بالغرامة المالية مما يتيح للنادي المشاركة مستقبلاً في كأس السوبر في حال تأهله، ومن الجدير بالذكر أن نادي الهلال كان قد انسحب من البطولة بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عقب نهاية الموسم السابق مما آثار جدلاً واسعًا بين الجماهير والإعلام الرياضي حول أسباب الانسحاب ونتائج العقوبات المفروضة.