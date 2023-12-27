خاميس رودريغيز ينتقد الثقافة القطرية بعد رحيله من الدوري القطري

تحدث اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز عن فترته في بطولة الدوري القطري مع نادي الريان والتي كانت مدتها موسم واحد، وخلال تصريحاته انتقد رودريغيز بعض العادات في الثقافة القطرية.

تصريحات خاميس رودريغيز

وقال اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز عن فترته مع نادي الريان القطري: “الحياة في قطر صعبة للغاية، لقد كانت دولة من الصعب التأقلم فيها”.

وأضاف: “كنت معتاد على أن اللاعبين يكونوا عراة عند الاستحمام بعد المباريات، لكن زملائي في الفريق قالوا لي لا يمكنك أن تخرج عاري هنا، وكنت خائف جداً”.

وقال أيضا: “في قطر يأكل الجميع باليد وكان ذلك صعباً بالنسبة لي، لقد حاولوا مشاركتي في ذلك وقلت لا، وطلبت منهم أدوات الطعام لكي أتناول الطعام بشكل طبيعي”.

مسيرة خاميس رودريغيز مع الريان القطري

كانت مسيرة خاميس رودريغيز مع نادي الريان قصيرة، ولمدة عام فقط.

وخاض خاميس رودريغيز مع نادي الريان 13 مباراة فقط، تمكن من إحراز 4 أهداف وقام بصناعة 6 أهداف، وتلقى بطاقة حمراء واحدة.