خالد مرتجي يسخر من شكوى الزمالك للفيفا | أبرز تصريحات خالد مرتجي حول مباراة السوبر وايقاف لاعبي الأهلي

على قناة صدى البلد وباستضافة تلفونية مع الاعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” أطلق المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة “أمين صندوق النادي” العديد من التصريحات بعد مباراة السوبر المصري والتي فاز بها الأهلي المصري على نظيره نادي بيراميدز 1-0 وذلك بعد مباراة مارثونية وشوطين اضافيين وجاء هدف فوز الأهلي في الدقيقه السادسة من الشوط الاضافي الأول من ركلة جزاء قال عنها المحللين والعديد من حكام كرة القدم العالمية أنها ركلة جزاء مشكوك في صحتها، وأعقب هدف الأهلي الوحيد في المباراة بعض المشادات وضرب من لاعبي النادي الأهلي على رأسهم علي معلول والشناوي تجاه لاعب بيراميدز محمد الشيمي، ونستعرض فيما يلي أبرز تصريحات الأستاذ خالد مرتجي عقب هذا اللقاء.

شكوى الزمالك الى الفيفا

بسؤاله المهندس خالد مرتجي حول شكوى الزمالك الى الفيفا قال: يافندم اللي عاوز يقدم شكوي يقدم شكوى احنا معندناش أي مشكلة، أولاً الاتحاد الدولي لاينظر الى مثل هذه الشكاوي لأنه شأن داخلي ليس له علاقه بالفيفا، فاللي عاوز يقدم شكوى يقدم، احنا مش بنعمل حاجة غلط، احنا شايفين من وجهة نظرنا القانونية انها لجنة غير قانونية لأن اللجنة إما أن تكون منتخبة ودي لجنة مش منتخبة أو بتُعين وبالتالي في هذه الحالة لابد من موافقة الجمعية العمومية ولم يحدث جمعية عمومية بعد تعيين هذه اللجنة، وبالتالي احنا شايفين انها لجنة غير شرعية.

اتحاد الكرة لم يُبلغنا بأي إجراء ضد الشناوي ومعلول

وعلى صعيد آخر حدثت بعض المشادات في أرض الملعب وتعدي لاعب النادي الأهلي علي معلول بالضرب على لاعب بيراميدز ومن ثم تدخل الشناوي وضرب اللاعب من الخلف، ولم يتخذ حكم المباراة أو حكم الفار أي قرار وتنتظر الجماهير تقرير مراقب المباراة، وبسؤال الاعلامي أحمد موسى لخالد مرتجي هل هناك عقوبات تم ابلاغكم بها حول واقعة المشاجرة التي حدثت في الملعب،

قال المهندس خالد مرتجي “احنا بنحترم القانون وبنحترم اللوائح ولازم يكون فيه حُجة ونحن لدينا حجة قوية واحنا بندافع عن حقوقنا وهندافع عن لاعبينا وبندافع عن كيان النادي الأهلي آخر العمر، معنديش معلومة حول عقوبات على معلول والشناوي، مفيش حاجة رسمي احنا طقم التحكيم والمراقبين كان معانا على الطيارة “محدش قالنا حاجة” وكان استاذ جمال علام واستاذ أبو الوفا وكل أعضاء مجلس اتحاد الكرة كانوا موجودين ومحدش بلغني بحاجة.

النادي الأهلي وُلد ليكون رقم “1”

وأغقب عضو مجلس ادارة النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي واستطرد في تصريحاته مع الاعلامي احمد موسى أن النادي الأهلي وُلد ليكون رقم واحد، حيث دائماً النادي الأهلي هو السبب الرئيسي في اسعاد الشعب المصري، وتعالت ضحكات الاعلامي احمد موسى على هذه الكلمات ومن ثم أعقب خالد مرتجي قائلاً

“النهارده تعداد الشعب المصري 125 مليون تقريباً هنقول على الأقل فيه 100 مليون أهلاوي، فالحالة المزاجية بتاعة الشعب المصري كلها بتبقى حالة جميلة لما الأهلي بيكسب فالحمدلله رب العالمين بتحمر القاهرة وتكتسي مصر باللون الأحمر لما الأهلي بيكسب وربنا يجعل الأهلي دائماً سبب في سعادة الاهلاوية“

كنا نتمنى مشاركة الزمالك بالسوبر الفوز عليه له طعم

وفي سؤال عن أزمة السوبر واعتذار الزمالك عن المباراة، قال خالد مرتجي: احنا فرقة محترمة محترفة معانا جهاز فني على مستوى كان مظبط نفسيات اللعيبة، كان الاحتمالات موجودة سواء لعبنا مع الزمالك أو نادي تاني سواء بيراميدز أو فيوتشر، احنا النادي الأهلي مايفرقش معاه أنا شخصياً وناس كتيرة من زمايلنا كانت حب الزمالك هو اللي يبقى موجود عشان لما بتكسب الزمالك بيكون ليها طعم تاني ورونق تاني واحنا حقيقي كنا حاسين اننا ممكن نكسب الزمالك مستريح، بس ربنا ماأراد انهم يجو، فجا بيراميدز فريق محترم معاه لعيبة كويسة أوي، معاه مدرب على أعلى مستوى فالحقيقة كان السائد في الملعب من أول الماتش كان عندي احساس ان احنا هنكسب وربنا كرمنا في الآخر عشان بس الأهلاوية وجمهور الأهلي اللي في الامارات والجمهور اللي جي من السعودية ومن الكويت ومن عمان، الواحد لما يشوف جمهور الأهلي بيفرح وبيبقى فخور أنه منتمي لهذه المؤسسة العظيمة لأن المؤسسة دي ملك للجماهير دي.