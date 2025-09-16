خالد الغندور : لاعب مصرى يلعب فى أوروبا معروض على الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن لاعب مصري يلعب في أوروبا تم عرضة على نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الزمالك الذى يستعد لإبرام بعض الصفقات الشتوية في شهر يناير القادم تم عرض لاعب مصري من قبل أحد الوكلاء.

وأوضح الغندور عبر برنامجه التلفزيوني أن اللاعب هو مصطفى أشرف، المحترف في صفوف فريق فيتيسه الهولندي.

وأشار الغندور إلى أن إدارة الكرة بالزمالك تدرس العرض المقدم بعناية، خاصة أن اللاعب ما زال صغير السن ويملك خبرة الاحتراف الأوروبي، وهو ما قد يمنحه إضافة قوية حال إتمام الصفقة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الابيض تدريباته اليوم الثلاثاء استعداداً لمباراة الإسماعيلي القادمة والمقرر لها بعد غداً الخميس.