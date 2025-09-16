أخبار الرياضة

خالد الغندور : لاعب مصرى يلعب فى أوروبا معروض على الزمالك

أحمد المدبولي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن لاعب مصري يلعب في أوروبا تم عرضة على نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

 

الزمالك الذى يستعد لإبرام بعض الصفقات الشتوية في شهر يناير القادم تم عرض لاعب مصري من قبل أحد الوكلاء.

 

وأوضح الغندور عبر برنامجه التلفزيوني أن اللاعب هو مصطفى أشرف، المحترف في صفوف فريق فيتيسه الهولندي.

 

وأشار الغندور إلى أن إدارة الكرة بالزمالك تدرس العرض المقدم بعناية، خاصة أن اللاعب ما زال صغير السن ويملك خبرة الاحتراف الأوروبي، وهو ما قد يمنحه إضافة قوية حال إتمام الصفقة.

 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الابيض تدريباته اليوم الثلاثاء استعداداً لمباراة الإسماعيلي القادمة والمقرر لها بعد غداً الخميس.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.