خالد الغندور يكشف عن تفكير مفاجئ لـ مجلس الزمالك بخصوص معتمد جمال
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، عن تفكير مجلس ادارة نادى الزمالك الحالى برئاسة الكابتن حسين لبيب، فى ملف المدير الفنى للفريق.
المدير الفنى المنتظر ان يتعاقد معه الزمالك فى المرحلة القادمة، لـ خلافة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق، كشف خالد الغندور عن تفكير الادارة فى هذا الملف.
ويقود الفريق الان الكابتن معتمد جمال بصفة مؤقته عقب قرار إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.
وعبر صفحته على موقع فيس بوك كتب الاعلامى خالد الغندور كاشفاً عن جديد هذا الملف قائلاً:
اتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك للإبقاء على معتمد جمال لغاية يناير القادم مع الجهاز الفني.