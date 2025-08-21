أخبار الرياضة

خالد الغندور : حسام حسن يدرس ضم لاعب المصرى لقائمة منتخب مصر القادمة

أحمد المدبولي

أكد الإعلامي خالد الغندور أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يدرس إمكانية ضم عمر الساعي لاعب النادي المصري إلى معسكر الفراعنة المقبل.

 

هذا الأمر حال استمرار تألقه مع فريقه في مباريات الدوري.

 

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن المدير الفني لمنتخب مصر معجب بالمستوى الذي يقدمه الساعي مع الفريق البورسعيدي مشيراً إلى أنه يعد من بين العناصر المرشحة بقوة للانضمام إلى المنتخب في الفترة المقبلة.

 

وأضاف أن الجهاز الفني للفراعنة يضع أكثر من اسم تحت المراقبة لحل أزمة خط الدفاع وعلى رأسهم محمد ربيعة مدافع زد ومحمود مرعي مدافع بيراميدز وذلك بعد متابعتهم في مباريات الدوري.

 

وأشار الغندور إلى أن حسام حسن ينتظر أيضاً موقف أحمد رمضان “بيكهام” مع الأهلي، موضحاً أنه في حال مشاركته أمام غزل المحلة وبيراميدز سيكون من ضمن الخيارات المرشحة لدخول قائمة المنتخب الوطني.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


