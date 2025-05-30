خاص نجوم مصرية : مصدر فى الزمالك يوضح حقيقة التفاوض مع الروماني لاورينت ريجيكامب

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك حقيقة ما تم تداوله بشأن الدخول في مفاوضات مع المدرب الروماني لاورينت ريجيكامب، المدير الفني السابق للترجي التونسي.

الزمالك الذى يبحث الآن عن مدير فنى جديد مميز يقود الفريق فى المرحلة القادمة وفى الموسم القادم، تحدثت أخبار عن مفاوضات مع الروماني لاورينت ريجيكامب.

مصدر فى النادى أوضح حقيقة هذا الأمر، وأكد أن النادي لم يفتح أي خطوط اتصال مع ريجيكامب، ولم يتم طرح اسمه ضمن الترشيحات المطروحة لتدريب الفريق.

وفى المصدر بشكل قاطع ما تردد عن وجود مفاوضات رسمية معه فى الأيام الاخيرة.

وأوضح المصدر أن المدرب الروماني هو من قام بعرض نفسه على إدارة الزمالك من خلال وسطاء ووكلاء، لكن هذا العرض قوبل بالرفض من جانب إدارة الكرة، التي تسعى لاختيار مدير فني صاحب مواصفات خاصة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة فاركو يوم 31 مايو الجاري في الأسبوع الأخير من بطولة الدورى العام.